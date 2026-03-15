< sekcia Šport
Los Angeles Lakers zdolali Denver 127:125 pp, triple-double Dončiča
Veľká zásluhu na víťazstve Lakers mal aj Austin Reaves, s 32 bodmi najlepší strelec zápasu.
Autor TASR,aktualizované
New York 15. marca (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers zvíťazili v noci na nedeľu v zámorskej NBA nad Denverom Nuggets 127:125 po predĺžení. O triumfe domácich rozhodol 0,5 sekundy pred koncom extra času Luka Dončič. Slovinec zaznamenal triple-double, k 30 bodom pridal 13 asistencií a 11 doskokov.
Veľkú zásluhu na víťazstve Lakers mal aj Austin Reaves, s 32 bodmi najlepší strelec zápasu. V závere riadneho hracieho času naschvál nepremenil druhý trestný hod, doskočil si loptu, za dva body vyrovnal a duel poslal do predĺženia. „Minul to perfektne. V tom momente to bolo treba netrafiť perfektným spôsobom a skvelo načasovať. Dokázal loptu odraziť od ľavej strany obruče, získať ju a potom aj tak dať ťažký kôš. Perfektné prevedenie z jeho strany,“ pochválil svojho spoluhráča hviezdny LeBron James. „Nechcel som dať lopte šancu ísť dnu. Niektorí hráči ju hodia vysoko a nakoniec to omylom trafia, ale nemyslím si, že moja sa niekedy dostala cez tri metre. Len ma hnevá, že mi to zníži percento úspešných trestných hodov,“ zažartoval Reaves.
Victor Wembanyama sa 32 bodmi a 12 doskokmi podieľal na triumfe San Antonia nad Charlotte 115:102. Spurs si vylepšili bilanciu na 49 víťazstiev a 18 prehier, čo je ich druhý najlepší zápis v NBA. „Čo bude nasledovať je celkom jasné. Chceme vyhrať všetko,“ citovala 22-ročného Wembanyamu agentúra AFP.
Vo floridskom derby prehralo Miami s Orlandom 117:121. Ústrednou postavou Magic bol Paolo Banchero, ktorý si pripísal na konto 27 bodov. Atlanta predĺžila svoju víťaznú sériu na deväť zápasov, keď zdolala Milwaukee 122:99. V drese Hawks sa Jalen Johnson blysol triple-double s 23 bodmi, 10 doskokmi a 12 asistenciami. Washington podľahol Bostonu 100:111 a zaznamenal jedenástu prehru za sebou. Quentin Grimes z Philadelphie dosiahol sezónne maximum 28 bodov a 76ers doviedol k triumfu nad Brooklynom 104:97.
NBA - sumáre:
Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets 104:97 (29:16, 24:15, 24:25, 27:41)
Najviac bodov: Grimes 28, Edwards 19, Edgecombe 16 - Wolf 15 (10 doskokov), Minott 14, Saraf 12
Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks 122:99 (31:30, 29:22, 35:26, 27:21)
Najviac bodov: McCollum 30, Johnson 23 (10 doskokov, 12 asistencií), Alexander-Walker 20 - Rollins 22, Porter 18, Portis 14
San Antonio Spurs - Charlotte Hornets 115:102 (31:24, 28:22, 32:37, 24:19)
Najviac bodov: Wembanyama 32 (12 doskokov), Fox 17, Castle 15 (10 asistencií) - Bridges 22, Knueppel 20, White 18
Boston Celtics - Washington Wizards 111:100 (29:27, 35:14, 29:31, 18:28)
Najviac bodov: Queta 24 (10 doskokov), Tatum 20 (14 doskokov), Brown 16 - Vukčevič 22, Watkins 15, Coulibaly a Hardy po 12
Miami Heat - Orlando Magic 117:121 (27:41, 28:30, 28:27, 34:23)
Najviac bodov: Jaquez 22, Adebayo a Powell po 20 - Banchero 27, Bane 21, Carter 15
Los Angeles Lakers - Denver Nuggets 127:125 pp (34:26, 27:24, 26:37, 31:31 - 9:7)
Najviac bodov: Reaves 32, Dončič 30 (11 doskokov, 13 asistencií), Smart 21 - Gordon 27, Jokič 24 (16 doskokov, 14 asistencií), Hardaway 20
Los Angeles Clippers - Sacramento Kings 109:118 (31:33, 23:35, 21:24, 34:26)
Najviac bodov: Leonard 31, Garland 25, Mathurin 24 - DeRozan 27, Achiuwa 25 (13 doskokov), Raynaud 23
