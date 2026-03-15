Manchester United zdolal Aston Villu 3:1, upevnil si tretiu priečku
Autor TASR
Londýn 15. marca (TASR) - Futbalisti Manchestru United zdolali v nedeľňajšom zápase 30. kola anglickej Premier League Aston Villu 3:1. Piatym domácim triumfom v rade zvýšili náskok na treťom mieste tabuľky práve pred „Villans“ na tri body. Hostia prehrali už tretí ligový zápas za sebou.
Góly na Old Trafford padali až v druhom polčase, keď sa najprv po rohu presadil hlavičkou Casemiro. Zverenci Unaia Emeryho odpovedali o jedenásť minút neskôr strelou Rossa Barkleyho, ale „červení diabli“ rozhodli o troch bodoch zásahmi Matheusa Cunhu a Benjamina Šeška.
Duel medzi Crystal Palace a Leedsom priniesol v závere prvého dejstva chaos, keď najprv nepremenil penaltu Dominic Calvert-Lewin a o niekoľko chvíľ neskôr už hostia dohrávali bez vylúčeného Gabriela Gudmundssona. Domáci však početnú výhodu v druhom polčase nevyužili a zápas sa skončil deľbou bodov po výsledku 0:0.
Bezgólovou remízou sa skončilo aj stretnutie Nottinghamu Forest s Fulhamom. Zverenci Vitora Pereiru ašpirovali na tri body, ale gól z kopačky Dana Ndoyeho neplatil pre postavenie mimo hry.
Premier League - 30. kolo:
Manchester United - Aston Villa 3:1 (0:0)
Góly: 53. Casemiro, 72. Cunha, 81. Šeško - 64. Barkley
Crystal Palace - Leeds United 0:0
ČK: 45.+5 Gudmundsson (Leeds) po 2. ŽK
Nottingham Forest - FC Fulham 0:0
