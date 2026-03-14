Matthews si nezahrá do konca základnej časti
Autor TASR
New York 14. marca (TASR) - Americký hokejista Auston Matthews vynechá v zámorskej NHL zvyšok základnej časti. Dvadsaťosemročný center Toronta Maple Leafs utrpel po zrážke kolenami s českým obrancom Radkom Gudasom z Anaheimu Ducks natrhnutie bočného kolenného väzu 3. stupňa a pomliaždenie štvorhlavého svalu na ľavej nohe. Gudas si za tento zákrok nezahrá päť zápasov, rozhodlo o tom Oddelenie bezpečnosti hráčov NHL.
Matthews podstúpi opätovné vyšetrenie o dva týždne, kedy Toronto poskytne ďalšie informácie. Najlepší strelec „javorových listov“ opustil vo štvrtok duel proti Anaheimu za pomoci spoluhráča Brandona Carla, pričom kládol minimálnu váhu na postihnutú nohu. Trénera kanadského tímu Craiga Berubeho rozrušilo Gudasovo konanie, rovnako ho však iritovala aj absencia reakcie jeho spoluhráčov v danej chvíli, keďže žiaden z hráčov na ľade nekonfrontoval Gudasa. „Mali tam byť štyri hráči, ktorí by s tým niečo urobili. To sa však nestalo,“ povedal Berube. Neskôr na seba prevzal zodpovednosť obranca Morgan Rielly. „Nemal som na to dobrý výhľad, pretože puk išiel opačným smerom. Ale je to moja vina, že som na Gudasa nezareagoval skôr, je zrejmé, že to bol faul. Beriem na seba plnú zodpovednosť za to, že som nebol prvý, kto by zareagoval.“
Oddelenie bezpečnosti hráčov NHL oznámilo trest po telefonickom vypočutí s Gudasom v piatok. Keďže išlo o konferenčný hovor a nie osobnou formou, trest obmedzili na maximálne päť zápasov. Je to Gudasov piaty trest za 14 sezón v lige a prvý od roku 2019. Tridsaťpäťročný Čech príde aj o plat vo výške viac ako 104-tisíc dolárov a vynechá zápasy proti Ottawe, Montrealu, Philadelphii, Utahu a Buffalu. Zákrok obhajoval tréner „káčerov“ Joel Guenneville: „Nebolo to úmyselné, bol to reflexný pohyb.“
Matthews nastrieľal v tomto ročníku zatiaľ 27 gólov. Vo februári bol dôležitou súčasťou amerického tímu, ktorý získal zlatú medailu na olympijskom turnaji v Miláne.
