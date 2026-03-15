Medvedev vyradil v Indian Wells Alcaraza, vo finále ho čaká Sinner
Šampión Australian Open ťahal 16-zápasovú víťaznú sériu, na Medvedeva však v semifinále v Indian Wells nestačil.
Indian Wells 15. marca (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner a Rus Daniil Medvedev nastúpia v nedeľu proti sebe vo finále dvojhry na podujatí ATP Masters 1000 v kalifornskom Indian Wells. Sinner v pozícii nasadenej dvojky zdolal v semifinále turnajovú štvorku Nemca Alexandra Zvereva 6:2, 6:4. Medvedev ako jedenástka „pavúka" vyradil najvyššie nasadeného Španiela Carlosa Alcaraza 6:3, 7:6 (3) a uštedril mu prvú tohtoročnú prehru.
Šampión Australian Open ťahal 16-zápasovú víťaznú sériu, na Medvedeva však v semifinále v Indian Wells nestačil. Rus zdolal Alcaraza prvýkrát od US Open 2023 a zastavil sériu štyroch prehier so svetovou jednotkou. „Každý súper sa snaží proti mne vytiahnuť a hrá ako Roger Federer v najlepších rokoch. Daniil podal skvelý výkon a predviedol viacero šialených úderov. Hral o úroveň vyššie ako v našich predchádzajúcich vzájomných dueloch," priznal Španiel pre akreditované médiá.
Medvedev po zisku cenného skalpu neskrýval nadšenie. „Som veľmi šťastný, že som zdolal takého silného protivníka. Zvíťaziť nad svetovou jednotkou je skvelý pocit. Dôležité bolo, že som dokázal s Carlosom držať krok v dlhých výmenách. Je to vynikajúci hráč, ktorý má vo svojej zásobe famózne údery, výborne podáva i returnuje, vie útočiť i brániť sa. Ak chcete proti nemu uspieť, musíte podať stopercentný výkon a to sa mi dnes podarilo," zdôraznil víťaz US Open z roku 2021.
Sinner postúpil do finále v Indian Wells prvýkrát v kariére, proti Zverevovi využil tri zo šiestich brejkbalov. „Je to pre mňa skvelý výsledok, veď ide o jeden z najprestížnejších turnajov na svete. Mrzelo ma, že vlani som na ňom nemohol štartovať. Proti Saschovi som odohral veľmi dobrý zápas V prvom sete som mu dvakrát zobral podanie a to mi dodalo sebavedomie. Snažil som sa na kurte často meniť pozície. Som spokojný, že som tento duel zvládol v dvoch setoch," citoval slová Sinnera taliansky denník Gazzetta dello Sport.
muži - dvojhra - semifinále:
Jannik Sinner (Tal.-2) - Alexander Zverev (Nem.-4) 6:2, 6:4, Daniil Medvedev (Rus.-11) - Carlos Alcaraz (Šp.-1) 6:3, 7:6 (3)
