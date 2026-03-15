Mesíková s Kapustíkovou nepostúpili v Osle do hlavnej súťaže

.
Na snímke slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková. Foto: TASR- Martin Baumann

Mesíková obsadila v kvalifikácii na Holmenkollene 44. miesto.

Autor TASR
Oslo 15. marca (TASR) - Slovenské skokanky na lyžiach Tamara Mesíková s Kirou Máriou Kapustíkovou nepostúpili do hlavnej súťaže na podujatí Svetového pohára v Osle. Mesíková obsadila v kvalifikácii na Holmenkollene 44. miesto, keď pristála na značke 92,5 m a od rozhodcov dostala známku 45,9 bodu. Kapustíková skončila hneď za ňou na 45. priečke. Predviedla síce o 1,5 m dlhší skok, no dostala o dve desatiny bodu menej ako jej reprezentačná kolegyňa.
.

