< sekcia Šport
Mesíková s Kapustíkovou nepostúpili v Osle do hlavnej súťaže
Mesíková obsadila v kvalifikácii na Holmenkollene 44. miesto.
Autor TASR
Oslo 15. marca (TASR) - Slovenské skokanky na lyžiach Tamara Mesíková s Kirou Máriou Kapustíkovou nepostúpili do hlavnej súťaže na podujatí Svetového pohára v Osle. Mesíková obsadila v kvalifikácii na Holmenkollene 44. miesto, keď pristála na značke 92,5 m a od rozhodcov dostala známku 45,9 bodu. Kapustíková skončila hneď za ňou na 45. priečke. Predviedla síce o 1,5 m dlhší skok, no dostala o dve desatiny bodu menej ako jej reprezentačná kolegyňa.