< sekcia Šport
Nevidiaca Balážová inšpiráciou pre Slovensko:„ Nádherné skúsenosti“
Po sobotňajšom príchode do mixzóny neprevládal primárne smútok, keďže do jazdy dala 19-ročná Slovenka všetko a v slalome chcela zaknihovať oficiálny výsledok.
Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 14. marca (TASR) - Spomedzi ženských zástupkýň v paraalpskom lyžovaní na zimných paralympijských hrách 2026 je Slovenka Viktória Balážová jedinou úplne nevidiacou pretekárkou. Pri svojej premiére na ZPH síce na zjazdovke v Tofane neprišla do cieľa v obrovskom slalome a slalome, avšak dúfa, že postupne sa rozšíri počet štartujúcich v kategórii AS1.
Po sobotňajšom príchode do mixzóny neprevládal primárne smútok, keďže do jazdy dala 19-ročná Slovenka všetko a v slalome chcela zaknihovať oficiálny výsledok. „Aj keby som chcela pokračovať, tak bránku som zobrala medzi nohy a bola by som teda diskvalifikovaná. Myslím si, že potom som tam aj vyšla z trate. Na to, že slalom nie je naša najsilnejšia disciplína, tak som na nás naozaj hrdá. Jasné, vypadnutie na zimných paralympijských hrách zamrzí. Ja som sa v slalome cítila fajn a moja jazda bola na pomery a okolností dobrá, takže z tohto pohľadu to vnímam pozitívne,“ zhodnotila pre TASR Balážová svoje dojmy zo slalomu.
Jediná úplne nevidiaca ženská športovkyňa v paraalpskom lyžovaní sa navyše dostala na svahy z prostredia, v ktorom sneh nie je bežnou záležitosťou. Rodáčka zo Šurian si vychutnala premiérovú skúsenosť na ZPH plnými dúškami: „Paralympijská skúsenosť bola úžasná, tieto hry mi dali veľmi veľa. Cítila som sa tu veľmi dobre, bola tu úžasná atmosféra a aj podpora po vypadnutí v obrovskom slalome. Vypadnutie v obrovskom slalome skutočne mrzelo, ale z tejto celej skúsenosti budem ťažiť do ďalších sezón. Som na nás hrdá, kam sa nám spolu s Alicou podarilo dostať.“ Podobne vnímala uplynulé dni v Cortine d'Ampezzo aj jej navádzačka Alica Jakubeková: „Je to tu celé neuveriteľné, atmosféra je tu brutálna. Lomcujú so mnou všetky emócie na ZPH. Budeme z toho ťažiť ďalej. Vypadnutie nás veľmi mrzí, ale to patrí k športu. Ideme ďalej a dúfam, že o štyri roky sa dostaneme na ďalšie ZPH a budeme o niečo bojovať.“
Aj napriek predčasným koncom v oboch disciplínach prišla nielen zo Slovenska, ale aj zo sveta veľká podpora na adresu 19-ročnej slovenskej reprezentantky. „Neskutočne ma to potešilo, som za túto podporu nesmierne vďačná. Tie slová boli úžasné, dodali mi znova energiu a motiváciu pokračovať ďalej. Dúfam, že budem inšpiráciou tak, ako je pre mňa inšpiráciou Marek Kubačka, ktorý je medzi mužmi jediný úplne nevidiaci. Verím, že ako je on pre mňa inšpiráciou a vzorom, tak budem aj ja pre niekoho raz inšpiráciou a vzorom. Verím, že bude viac zástupcov v kategórii AS1,“ uviedla Balážová.
Kľúčovou súčasťou jej kariéry je navádzačka Alica Jakubeková, pre ktorú je dianie v Tofane prvou skúsenosťou so ZPH. Na trati má jasnú úlohu - byť očami a ušami Balážovej. „Je to pre mňa obrovská skúsenosť, učí ma to veľmi veľa do života. Niekedy je to veľmi náročné, ale my sme si s Viki sadli. Je medzi nami taká chémia, že spolupráca ide ľahko,“ prezradila Jakubeková.
Balážová patrí do nastupujúcej generácie Slovenska v zimných paralympijských športoch. Slovenský paralympijský výbor sa prostredníctvom projektu Hľadáme talenty takýmto spôsobom snaží prilákať zdravotne znevýhodnených do športového diania. „Prišla som z projektu Hľadáme talenty. Touto cestou by som sa chcela poďakovať Jakubovi Krakovi a Jurajovi Mederovi, ktorí sú organizátormi tohto projektu spolu s SPV. Ak by tento projekt nebol, tak ja by som na ZPH s najväčšou pravdepodobnosťou nebola. Ja dúfam, že z tohto projektu vzídu ďalšie super deti. Keď je možnosť, treba ju skúsiť. Šport vie priniesť do života nádherné veci a skúsenosti, ktoré sa asi nikde nedajú zažiť,“ dodala Balážová.
Po sobotňajšom príchode do mixzóny neprevládal primárne smútok, keďže do jazdy dala 19-ročná Slovenka všetko a v slalome chcela zaknihovať oficiálny výsledok. „Aj keby som chcela pokračovať, tak bránku som zobrala medzi nohy a bola by som teda diskvalifikovaná. Myslím si, že potom som tam aj vyšla z trate. Na to, že slalom nie je naša najsilnejšia disciplína, tak som na nás naozaj hrdá. Jasné, vypadnutie na zimných paralympijských hrách zamrzí. Ja som sa v slalome cítila fajn a moja jazda bola na pomery a okolností dobrá, takže z tohto pohľadu to vnímam pozitívne,“ zhodnotila pre TASR Balážová svoje dojmy zo slalomu.
Jediná úplne nevidiaca ženská športovkyňa v paraalpskom lyžovaní sa navyše dostala na svahy z prostredia, v ktorom sneh nie je bežnou záležitosťou. Rodáčka zo Šurian si vychutnala premiérovú skúsenosť na ZPH plnými dúškami: „Paralympijská skúsenosť bola úžasná, tieto hry mi dali veľmi veľa. Cítila som sa tu veľmi dobre, bola tu úžasná atmosféra a aj podpora po vypadnutí v obrovskom slalome. Vypadnutie v obrovskom slalome skutočne mrzelo, ale z tejto celej skúsenosti budem ťažiť do ďalších sezón. Som na nás hrdá, kam sa nám spolu s Alicou podarilo dostať.“ Podobne vnímala uplynulé dni v Cortine d'Ampezzo aj jej navádzačka Alica Jakubeková: „Je to tu celé neuveriteľné, atmosféra je tu brutálna. Lomcujú so mnou všetky emócie na ZPH. Budeme z toho ťažiť ďalej. Vypadnutie nás veľmi mrzí, ale to patrí k športu. Ideme ďalej a dúfam, že o štyri roky sa dostaneme na ďalšie ZPH a budeme o niečo bojovať.“
Aj napriek predčasným koncom v oboch disciplínach prišla nielen zo Slovenska, ale aj zo sveta veľká podpora na adresu 19-ročnej slovenskej reprezentantky. „Neskutočne ma to potešilo, som za túto podporu nesmierne vďačná. Tie slová boli úžasné, dodali mi znova energiu a motiváciu pokračovať ďalej. Dúfam, že budem inšpiráciou tak, ako je pre mňa inšpiráciou Marek Kubačka, ktorý je medzi mužmi jediný úplne nevidiaci. Verím, že ako je on pre mňa inšpiráciou a vzorom, tak budem aj ja pre niekoho raz inšpiráciou a vzorom. Verím, že bude viac zástupcov v kategórii AS1,“ uviedla Balážová.
Kľúčovou súčasťou jej kariéry je navádzačka Alica Jakubeková, pre ktorú je dianie v Tofane prvou skúsenosťou so ZPH. Na trati má jasnú úlohu - byť očami a ušami Balážovej. „Je to pre mňa obrovská skúsenosť, učí ma to veľmi veľa do života. Niekedy je to veľmi náročné, ale my sme si s Viki sadli. Je medzi nami taká chémia, že spolupráca ide ľahko,“ prezradila Jakubeková.
Balážová patrí do nastupujúcej generácie Slovenska v zimných paralympijských športoch. Slovenský paralympijský výbor sa prostredníctvom projektu Hľadáme talenty takýmto spôsobom snaží prilákať zdravotne znevýhodnených do športového diania. „Prišla som z projektu Hľadáme talenty. Touto cestou by som sa chcela poďakovať Jakubovi Krakovi a Jurajovi Mederovi, ktorí sú organizátormi tohto projektu spolu s SPV. Ak by tento projekt nebol, tak ja by som na ZPH s najväčšou pravdepodobnosťou nebola. Ja dúfam, že z tohto projektu vzídu ďalšie super deti. Keď je možnosť, treba ju skúsiť. Šport vie priniesť do života nádherné veci a skúsenosti, ktoré sa asi nikde nedajú zažiť,“ dodala Balážová.