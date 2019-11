NHL: Edmonton s Jurčom v zostave prehral so St. Louis

NHL - výsledky:

New York Rangers - Detroit 5:1,

Edmonton - St. Louis 2:5

New York 7. novembra (TASR) - Hokejisti Edmontonu Oilers prehrali v noci na štvrtok v domácom zápase NHL so St. Louis Blues 2:5. Do zostavysa vrátil slovenský útočník Tomáš Jurčo, odohral 11:50 minúty a do štatistík si pripísal dve trestné minúty. Víťaz Stanleyho pohára z minulej sezóny St. Louis zvíťazil šiestykrát za sebou a vedie Západnú konferenciu i tri body práve pred Edmontonom. Je aj lídrom celej súťaže spoločne s Washingtonom, ktorý nazbieral rovnako 25 bodov.Zápas začali lepšie Oilers, Connor McDavid otvoril skóre už v 6. minúte. Krátko na to však Jurčo putoval na trestnú lavicu za podrazenie a následne v presilovke začali Blues svoju cestu za obratom. Po Jadenovi Schwartzovi využil v druhej tretine početnú výhodu aj obranca Alex Pietrangelo, víťazný gól St. Louis strelil Robert Thomas. V závere za stavu 3:2 skórovali hostia ešte dvakrát do prázdnej bránky. Hlavnou postavou duelu bol Pietrangelo, ktorý pridal ku gólu aj dve asistencie.povedal Thomas o kapitánovi Pietrangelovi. K ôsmej výhre z deviatich duelov pomohol aj brankár Jake Allen, ktorý zneškodnil 32 striel domácich hráčov.povedal pre oficiálny web súťaže McDavid (v zápase 1+1). Zápas nedohral útočníkAlexander Steen, ktorý odstúpil z hry v druhej tretine po zrážke s Alexom Chiassonom, prvé správy hovoria o zranení v dolnej časti tela.V stretnutí Východnej konferencie New York Rangers na vlastnom ľade zdolali Detroit Red Wings 5:1. Hostia prehrali po štvrtý raz v sérii a s deviatimi bodmi sú najhorší v celej súťaži. Oporoubol brankár Henrik Lundqvist, ktorý prispel k víťazstvu 35 úspešnými zákrokmi. Švédsky veterán pritom v predchádzajúcich troch zápasoch sedel na striedačke, prednosť dostával Alexandar Georgiev.povedal Lundqvist, ktorý predviedol 24 zákrokov v záverečných 28 minútach hry. Ako dlhoročná brankárska jednotka Rangers odchytal v tomto ročníku osem zápasov, jeho kolega Georgiev sedem. Newyorský tím dvakrát skóroval v presilovke a raz v oslabení, Tony DeAngelo, Ryan Strome a Artemij Panarin zaznamenali po góle a asistencii.