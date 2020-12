NHL: Trh s voľnými hráčmi sa otvorí 28. júla

New York 21. decembra (TASR) - Vedenie zámorskej hokejovej NHL po dohode s hráčskou asociáciou NHLPA stanovilo termín uzávierky výmien na 12. apríl 2021. Známe sú aj ďalšie dôležité dátumy - vstupný draft sa uskutoční krátko po skončení bojov o Stanleyho pohár 23.-24. júla, trh s voľnými hráčmi sa otvorí 28. júla. Informovala o tom stanica TSN.V rámci dohody "Return To Play" by sa mal približne 21. júla uskutočniť expanzný draft, v ktorom si bude vyberať hráčov z iných tímov novozaložený klub Seattle Kraken. Ten od sezóny 2021/2022 rozšíri počet profiligových účastníkov na 32. Kluby budú môcť do 13. júla požiadať svojich hokejistov, aby sa vzdali klauzuly o zákaze výmeny bez súhlasu hráča a nechali ich nechránenými pred rozširovacím draftom. NHL sa s NHLPA cez víkend dohodli na detailoch novej sezóny , ktorá sa začne 13. januára, pričom v základnej časti odohrá každý tím 56 zápasov. Základná časť sa skončí 8. mája, v play off bude štartovať 16 tímov v tradičnom formáte na štyri víťazné zápasy. Vzhľadom na pandemickú situáciu bola vytvorená čisto kanadská divízia, kluby z USA preskupili do ďalších troch divízií na základe geografického kľúča.