NIKÉ LIGA: Podbrezovej došiel dych, prehrala s Michalovcami
Domáci sa snažili vyrovnať, ale Michalovce sa prezentovali organizovanou defenzívou, ktorá nepustila súpera do nebezpečných pozícií.
Autor TASR
Podbrezová 14. marca (TASR) - Futbalisti MFK Zemplín Michalovce zvíťazili v sobotňajšom zápase 2. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul na ihrisku FK Železiarne Podbrezová 1:0. Dosiahli prvé víťazstvo po dvoch prehrách a na priebežnom 6. mieste majú už iba štvorbodové manko na Podbrezovú, ktorá nebodovala v druhom stretnutí za sebou.
Oba tímy si chceli napraviť chuť po prehrách v predošlom kole. Ofenzívne aktívnejší boli hostia, ktorí sa viackrát dostali k zakončeniu. Duel bol dlho vyrovnaný herne aj gólovo, no dôležitý moment priniesla 69. minúta. V nej sa hostia presadili po rohovom kope, ktorých si vypracovali až deväť (domáci jeden). Tae-Rang Park sa po asistencii Dzotsenidzeho dostal k hlavičke a prekonal Domaniského - 1:0. Domáci sa snažili vyrovnať, ale Michalovce sa prezentovali organizovanou defenzívou, ktorá nepustila súpera do nebezpečných pozícií.
Niké liga - 2. kolo nadstavbovej časti Niké ligy
skupina o titul:
FK Železiarne Podbrezová - MFK Zemplín Michalovce 0:1 (0:0)
Gól: 69. Tae-Rang. Rozhodcovia: Sučka – Hrmo, Košecký, ŽK: Kováčik, Šiler, Lampreht, Silagadze - Čurma, Volanakis, Bednár, 737 divákov.
Podbrezová: Domaniský - Lampreht, Luka, Mielke - Kováčik (64. Gavrylenko), Štefánik (77. Mrvaljevič), Chyla (46. Palumets), Sanusi - Galčík (64. Paraj), Šiler, Chyminec (31. Silagadze)
Michalovce: Jakubech - Park, Dzotsenidze, Volanakis - Ahl (90.+3 Brosnan), Bednár, Kalemi (80. Mihailov), Čurma - Taylor-Hart (80. Ramos), Lopez (80. Walczak), Danek (90. Lemiško)
