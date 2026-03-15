NIKÉ LIGA: Trenčín zdolal Skalicu, rozdielový gól Brandisa
Skaličania nenadviazali na cenné víťazstvo nad Prešovom (1:0) a naďalej sú na poslednej 12. priečke o tri body za Prešovom.
Autor TASR
Trenčín 15. marca (TASR) - Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v nedeľňajšom zápase 2. kola skupiny o udržanie sa v nadstavbovej časti Niké ligy nad MFK Skalica 2:1. V tabuľke poskočili na 8. miesto, na ktorom majú tesnú stratu na Košice. Skaličania nenadviazali na cenné víťazstvo nad Prešovom (1:0) a naďalej sú na poslednej 12. priečke o tri body za Prešovom.
Prvý polčas priniesol vyrovnaný futbal a dlho aj nerozhodné skóre. Tímy si dávali pozor na chyby, no ofenzívne aktívnejší boli hostia. Do vedenia však išli Trenčania, keď Mikulaj v 41. minúte hlavičkou zužitkoval center Eynela Soaresa - 1:0. Šance hostí na bodový zisk výrazne klesli v 69. minúte, keď sa lopta po dlhom centri dostala k Brandisovi a ten zblízka upravil na 2:0. Kontaktného gólu sa Skaličania dočkali až v 86. minúte po tom, čo si Ujlaky poradil s brániacim hráčom a prestrelil Katiča - 2:1. V nadstavenom čase mohol vyrovnať Hollý, ale preloboval nielen brankára, ale aj bránu.
Niké liga - 2. kolo nadstavbovej časti Niké ligy skupina o udržanie sa:
AS Trenčín - MFK Skalica 2:1 (1:0)
Góly: 41. Mikulaj, 69. Brandis - 86. Ujlaky. Rozhodcovia: Benedik – Štofik, Hrebeňár, ŽK: Sláviček (mimo ihriska), Pávek - Niňaj, Ujlaky, Onyedika, Leginus, 1012 divákov.
Trenčín: Katič - Pávek, Križan, Diouf, Brandis - Poom - Hájovský, Eynel Soares, Mikulaj (67. Bazdarič), Mathurin (67. Kam) - Adedoyin (76. Doesburg)
Skalica: Junas - Suľa, Ujlaky, Niňaj (77. Šuver), Gaži - Bariš (77. Nagy), Pudhorocký (77. Onyedika) - Smejkal, Mášik (20. Hollý), Abdullahi - Potočný (46. Leginus)
