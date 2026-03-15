Nóri Knottenová a Laegreid vyhrali mix dvojíc, Slováci 20.
Autor TASR
Otepää 15. marca (TASR) - Nórski biatlonisti Karoline Offigstad Knottenová a Sturla Holm Laegreid sa stali víťazmi nedeľnej štafety miešaných dvojíc na podujatí Svetového pohára v Otepää. V estónskom stredisku mali bilanciu 0+8 a triumfovali s náskokom 1:38,1 minúty pred Švédmi Hannou Öbergovou a Sebastianom Samuelssonom. Pódium doplnili Suvi Minkinnenová a Tero Seppälä z Fínska (+1:45,7). Slovenská dvojica Ema Kapustová a Artur Ischakov obsadila 20. priečku s mankom 4:56,2 min. na víťazov.
V Otepää opäť úradovali poveternostné podmienky na strelnici, ktoré viedli k nemalému počtu trestných okruhov. Na prvom úseku sa s vetrom najlepšie popasoval Samuelsson, ktorý odovzdával Öbergovej na líderskej pozícii. Tá síce šla do trestného okruhu, ale Švédsko sa držalo na čele spoločne s Nórskom a Slovinskom. Na treťom úseku vyšvihol Nórov Laegreid, zatiaľ čo Emilien Jacquelin vystrelil o jeden náboj navyše a Francúzov ako jedných z favoritov diskvalifikovali. Víťazstvo pre Nórsko bez jediného trestného okruhu zabezpečila Knottenová. Na poslednej streľbe absolvovala 150 metrov navyše Öbergová, ale nakoniec dobehla na druhej priečke pred Minkinnenovou.
Ischakovovi nevyšla už prvá ležka, po ktorej šiel do 75-metrového trestného okruhu. Na stojke následne pridal ďalšie dva trestné okruhy a s pozíciou Slovenska to nevyzeralo dobre. Kapustová dobíjala na druhom úseku štyrikrát a metrom navyše sa vyhla. Slovákom hrozilo obehnutie o kolo, ale Ischakov sa blysol desiatimi presnými ranami a Kapustovej odovzdal na 19. mieste. Dvadsaťtriročná Slovenka začala výborne, keď v ležke trafila prvé štyri terče, ale posledný sa jej nepodarilo sklopiť ani s troma náhradnými nábojmi. Napokon finišovala na poslednej klasifikovanej 20. priečke. „Poviem pravdu, že som nezvládol stres. Prvé kolo bolo riadne rýchle a nezvládol som to. Poveternostné podmienky boli odlišné, potom to bolo pokojnejšie a dalo sa to,“ povedal Ischakov pre STVR Šport.
Od 14.40 h bola na programe miešaná štafeta na 4x6 km, ktorá mala rozhodnúť o držiteľoch malého krištáľového glóbusu za disciplínu. Slovensko malo na štartovej listine štvoricu Martin Maťko, Jakub Borguľa, Anastasia Kuzminová a Paulína Bátovská Fialková.
SP v biatlone v Otepää
mix dvojíc: 1. Nórsko (Karoline Offigstad Knottenová, Sturla Holm Laegreid) 40:39,3 min. (0+8), 2. Švédsko (Hanna Öbergová, Sebastian Samuelsson) +1:38,1 (3+13), 3. Fínsko (Suvi Minkinnenová, Tero Seppälä) +1:45,7 (1+15), 4. Nemecko +2:09,9 (3+17), 5. Poľsko +2:15,2 (6+14), 6. Taliansko +2:16,5 (4+14), 7. Česko +2:17,0 (3+14), 8. Slovinsko +2:17,8 (3+9), 9. Ukrajina +2:37,4 (1+11), 10. Švajčiarsko +3:02,5 (5+19), ..., 20. SLOVENSKO (Ema KAPUSTOVÁ, Artur ISCHAKOV) +4:56,2 (4+15)
poradie v mix štafetách (po 5 zo 6 súťaží):
1. Nórsko 340 b., 2. Francúzsko 305, 3. Švédsko 286, 4. Fínsko 281, 5. Taliansko 268, 6. Česko 229, ..., 15. SLOVENSKO 125
