Oklahoma natiahla víťaznú sériu na osem zápasov
Oklahoma City vďaka triumfu zvýšila náskok na čele Západnej konferencie, druhé San Antonio má o štyri víťazstvá menej.
Autor TASR
New York 16. marca (TASR) - Basketbalisti Oklahoma City Thunder zaznamenali ôsme víťazstvo v sérii, keď zdolali Minnesotu Timberwolves 116:103. Úradujúci najužitočnejší hráč NBA Shai Gilgeous-Alexander nazbieral 20 bodov, tri doskoky a desať asistencií. Svoju rekordnú sériu s minimálne 20 bodmi tak natiahol už na 128 duelov.
Oklahoma City vďaka triumfu zvýšila náskok na čele Západnej konferencie, druhé San Antonio má o štyri víťazstvá menej. Minnesota prehrala štvrtý z uplynulých piatich zápasov a patrí jej šiesta priečka na západe.
Lídri Východnej konferencie z Detroitu prehrali na palubovke Toronta 108:119 a prišli o trojzápasovú víťaznú šnúru. Domácich potiahli Brandon Ingram s 34 a Jakob Pöltl s 21 bodmi a až 18 doskokmi. Za Pistons nazbieral Cade Cunningham 33 bodov a deväť asistencií. Dallas zvíťazil v Clevelande 130:120 aj vďaka 27 bodom a desiatim asistenciám Coopera Flagga. Jannis Antetokounmpo zaznamenal 31 bodov, 14 doskokov a osem asistencií pri výhre Milwaukee Bucks nad Indianou 134:123. Pre najhorší tím sezóny Pacers to bola už trinásta prehra v sérii.
výsledky:
Oklahoma City - Minnesota 116:103,
Cleveland - Dallas 120:130,
Milwaukee - Indiana 134:123,
Toronto - Detroit 119:108,
Philadelphia - Portland 109:103,
NY Knicks - Golden State 110:107,
Sacramento - Utah 116:111
