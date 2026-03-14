Russell triumfoval v šprinte na Veľkej cene Číny
Autor TASR,aktualizované
Šanghaj 14. marca (TASR) - Britský pretekár Formule 1 George Russell triumfoval v sobotnom šprinte na Veľkej cene Číny. Druhý bol Charles Leclerc z Ferrari a tretí jeho tímový kolega Lewis Hamilton.
Russell a Hamilton si v úvodných piatich kolách šesťkrát vymenili vedenie, pričom prvý z nich nakoniec zvíťazil a pokračuje vo svojom bezchybnom štarte do novej sezóny. Hamilton sa napokon musel uspokojiť s tretím miestom, keďže víťaz úvodnej VC Austrálie zvíťazil o 0,6 sekundy pred Leclerlcom. Štvrtý skončil Lando Norris pred tímovým kolegom z Russella z Mercedesu Kimim Antonellim. Max Verstappen skončil deviaty. Russell vedie v celkovom poradí pred Antonellim o 11 bodov. "Nakoniec to bola celkom zábava. V hre bolo veľa stratégie a spôsob, akým robíte predbiehanie, nie je vôbec jednoduchý," citovala Russella agentúra DPA.
Hamilton zvíťazili v Šanghaji v šprinte pred rokom, tentoraz sa musel uspokojiť s tretím miestom. „Bola to skvelá práca tímu. Je to úžasné. Patrí mu vďaka za to, že sme schopní byť v tejto pozícii a bojovať s Mercedesmi na čele. Od začiatku to bol tesný súboj. Ich rýchlosť na rovinkách je v tejto chvíli jednoducho až príliš vysoká, ale myslím, že som zviedol dobrý boj. Ale úplne som si odrovnal ľavú pneumatiku, takže som nebol schopný túto pozíciu udržať. Mám oveľa lepšie auto, na ktorého vývoji som sa podieľal. Takže som v ňom rozhodne oveľa spokojnejší. Skončiť tretí nie je úplne najlepšie, ale zajtra sa budem snažiť ešte viac," uviedol Brit pred nedeľňajšou Veľkou cenou.
výsledky šprintu:
1. George Russell (V. Brit./Mercedes) 33:38,998 min., 2. Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) +0,674 s., 3. Lewis Hamilton (V. Brit./Ferrari) +2,554, 4. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +4,433, 5. Andrea Kimi Antonelli (Tal./Mercedes) +5,688, 6. Oscar Piastri (Austr./McLaren) +6,809 7. Liam Lawson (N. Zél./Racing Bulls) +10,900, 8. Oliver Bearman (V. Brit./Haas) +11,271, 9. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +11,619, 10. Esteban Ocon (Fr./Haas) +13,887
celkové poradie seriálu:
1. Russell 33 bodov, 2. Antonelli 22, 3. Leclerc, 22 4. Hamilton 18, 5. Norris 15, 6. Verstappen 8
