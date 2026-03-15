< sekcia Šport
Slafkovský si pripísal asistenciu, Montreal však prehral so San Jose
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 15. marca (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský si v noci na nedeľu v zámorskej NHL pripísal na konto asistenciu. Jeho Montreal však prehral na domácom ľade so San Jose 2:4. Slafkovský odohral 21:28 min a zaznamenal mínusový bod. V zostave San Jose chýbal Pavol Regenda. Ústrednou postavou Sharks bol Macklin Celebrini, ktorý mal bilanciu 2+1 a bodoval v ôsmom zápase za sebou.
New Jersey v zostave so Šimonom Nemcom zvíťazilo nad Los Angeles 6:4. Slovenský obranca absolvoval 17:57 min a do štatistík mu pribudol mínusový bod. Švajčiar Nico Hischier prispel k triumfu Devils dvoma gólmi i asistenciami. Hráčom Kings nepomohli ani dva presné zásahy Slovinca Anžeho Kopitara, ktorý prekonal klubový rekord Marcela Dionna v počte získaných bodov v profilige. Nazbieral ich už 1308 (450+858).
Tampa Bay s Erikom Černákom prehrala s Carolinou 2:4. Slovenský zadák sa vrátil do súťažného kolotoča po zranení, ktoré utrpel v dueli s Buffalom. Na ľade bol 16:01 minúty, prezentoval sa troma hitmi, jednou zblokovanou strelou a zaznamenal dva mínusové body. Washington prehral s Bostonom 2:3 po predĺžení a nájazdovom rozstrele. Martin Fehérváry odohral v drese Capitals 20:21 min a mal mínusový bod. Calgary bez Martina Pospíšila prehralo na klzisku New Yorku Islanders 2:3.
Hráči Ottawy Senators zvíťazili v sobotu nad Anaheimom Ducks 2:0. Góly domácich strelili v druhej tretine Michael Amadio a v oslabení obranca Thomas Chabot, pri oboch zásahoch asistoval Shane Pinto. Brankár Linus Ullmark vykryl všetkých 23 striel „káčerov“, dosiahol druhé čisté konto v sezóne a celkovo 14. v profiligovej kariére.
Výsledky NHL:
Montreal - San Jose 2:4 /za domácich Slafkovský 0+1/, Washington - Boston 2:3 pp a sn, Winnipeg - Colorado 3:1, Minnesota - New York Rangers 2:4, Buffalo - Toronto 3:2 pp a sn, New Jersey - Los Angeles 6:4, New York Islanders - Calgary 3:2, Tampa Bay - Carolina 2:4, Philadelphia - Columbus 1:2 pp a sn, Dallas - Detroit 3:2 pp, Utah - Pittsburgh 3:4, Vancouver - Seattle 2:5, Vegas - Chicago 4:0, Ottawa - Anaheim 2:0
