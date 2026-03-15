Slovenky sa naladili na Rumunsko víťazne, Pospíšil spokojný
Na palubovke balkánskeho protivníka sa Slovenkám zadarilo a zvíťazili vysoko 88:56, keď skóre zveľadili najmä po zmene strán.
Autor TASR
Bratislava 15. marca (TASR) - Slovenské basketbalistky sa pred rozhodujúcim duelom prvej fázy kvalifikácie o postup na ME 2027 naladili dobre. V sobotu vo svojom predposlednom vystúpení v C-skupine zvíťazili v bratislavskej GoPass Aréne nad Cyprom presvedčivo 75:44 (43:26). Do kľúčového duelu s Rumunskom, ktorý sa hrá v utorok o 18.00 opäť v Bratislave, tak môžu ísť s čistou hlavou.
Duel proti Cypru nebol jednoduchý. Ostrovanky síce nemali na konte v kvalifikácii jediné víťazstvo, no nepatria medzi fackovacích panákov. Na domácej palubovke Slovenky výrazne potrápili, po tretej štvrtine zaostávali iba o bod a napokon prehrali o jedenásť 59:70. Na Pasienkoch sa však dráma nekonala. Zverenky trénera Martina Pospišila dokázali hodiť za hlavu prehru v Poľsku z prvého zápasu kvalifikačného bloku (55:63) a proti Cypru dominovali na oboch koncoch palubovky. „Basketbal sa hrá na koše. Môžete mať pripravenú taktiku a hrať tvrdo v obrane, ale treba dať koše. Som rád, že sme sa v určitých veciach odomkli a verím, že v tom budeme pokračovať. Aj v Poľsku sme si vytvorili dobré pozície, no nedokázali sme ich premeniť. Som rád, že dnes sme boli efektívnejší,“ zhodnotil výkon svojich zvereniek tréner slovenskej reprezentácie Pospišil.
Zo štvorčlennej skupiny postúpia do II. fázy kvalifikácie dva tímy priamo a šancu majú aj družstvá na konečnej 3. priečke, ktorým sa však do tabuľky tretích tímov nebudú počítať výsledky zo zápasov z najslabšími účastníkmi skupiny. Proti Cyperčankám tak Slovenky nepotrebovali naháňať skóre. Napriek tomu hrali rýchlo, produktívne a až do konca stretnutia nepoľavili. „Už v Poľsku mal náš výkon vyššie kritériá, aké sme ukázali v prvom kvalifikačnom okne. Máme z toho radosť. Teraz je dôležité, aby sme sa maximálne pripravili na Rumunsko a nič nepodcenili. Nebude to jednoduchý súper. Musíme sa však maximálne koncentrovať a ísť krok za krokom za našim cieľom a tým je postup,“ prízvukoval Pospišil.
Na palubovke balkánskeho protivníka sa Slovenkám zadarilo a zvíťazili vysoko 88:56, keď skóre zveľadili najmä po zmene strán. Priamy súboj o postup však môže priniesť iný priebeh. „V Rumunsku sme odohrali veľmi dobrý zápas, bol to dobrý odrazový mostík do kvalifikácie. Teraz nás čaká veľmi dôležitý súboj. Chceme výhru a hráme doma. Myslím, že môžem za všetky hráčky povedať, že tu hráme veľmi rady. Veľa z nás tu má kamarátov, rodiny, určite to je super. Každá z nás chce odovzdať čo najviac. Dúfame, že zopakujeme minimálne taký výkon, ako v Rumunsku,“ uviedla krídelníčka Nikola Dudášová, ktorá proti Cypru zaznamenala ako náhradníčka najviac bodov v stretnutí - 16.
