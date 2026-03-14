< sekcia Šport
Slovenské basketbalistky si poradili s Cyperčankami 75:44
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 14. marca (TASR) - Slovenské basketbalistky zvíťazili v sobotňajšom stretnutí kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2027 nad Cyperčankami 75:44. Po piatich dueloch v C-skupine tak majú na konte tri víťazstvá a dve prehry a držia si šancu na postup do II. fázy kvalifikácie.
Slovenky proti outsiderovi skupiny v GoPass Aréne potvrdili pozíciu favorita a neumožnili mu prvýkrát spoznať pocit triumfu. Zverenky trénera Martina Pospišila čaká rozhodujúci duel o postup v utorok 17. marca o 18.00 h proti Rumunsku taktiež v Bratislave. Účinkovanie v II. fáze kvalifikácie si zabezpečia najlepšie dva tímy z každej skupiny a tri najlepšie z tretích miest. V konečnej tabuľke sa nebudú počítať duely so štvrtým tímom v skupine.
Cyperčanky v hale na Pasienkoch držali v úvode duelu krok so súperom a viedli 10:8. Následne však domáce zaznamenali šnúru 16:0 a prevzali opraty stretnutia. Pod desať bodov už náskok Sloveniek neklesol, po polčase viedli o sedemnásť bodov 43:26.
Ani po zmene strán domáce nepoľavili a pravidelnými striedaniami držali rýchle tempo. Vyskúšali si viacero herných situácií v rôznych zostavách a peknými akciami potešili veľmi solídne zaplnené hľadisko. Hranicu dvadsaťbodového náskoku prekonali v polovici tretej desaťminútovky a napokon zvíťazili vo všetkých štyroch štvrtinách. Najlepšou strelkyňou víťaziek bola Nikola Dudášová, ktorá z pozície náhradníčky dosiahla 16 bodov, keď premenila všetky štyri trojky. Pivotka Rebeka Mikulášiková zapísala 15 bodov, rozohrávačka Kyra Lambertová 10 a dirigentka tímu Terézia Páleníková 9 bodov a 10 asistencií.
program záverečného 6. kola C-skupiny:
utorok 17. marca
18.00 SLOVENSKO - Rumunsko (Bratislava)
18.00 Cyprus - Poľsko (Limassol)
tabuľka C-skupiny:
1. Poľsko 4 4 0 307:203 8*
2. SLOVENSKO 5 3 2 343:284 8
3. Rumunsko 4 2 2 247:296 6
4. Cyprus 5 0 5 277:391 5
* istý postup do II. fázy
prvá fáza kvalifikácia ME 2027 - C-skupina:
SLOVENSKO - Cyprus 75:44 (43:26)
Zostava a body SR: Mikulášiková 15, Lambertová 10, Páleníková 9 (10 asistencií), Mištinová 6, Jakubcová 4 (Dudášová 16, Martišková 7, Moravčíková 4, Szmereková 2, Sedláková a Šedivá po 1, Tarkovičová 0)
Najviac bodov Cypru: Pangalosová, Čenaklievová, Racová. Rozhodovali: Hodžič (Nem.), Lapanovičová (Slovin.), Maesanová Krapinecová (Chor.), fauly: 17:18, TH: 17/10 - 9/9, trojky: 9:6, štvrtiny: 24:13, 19:13, 19:12, 13:6, 1200 divákov.
