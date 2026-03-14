Sobolenková a Rybakinová si zahrajú o titul v Indian Wells
Autor TASR
Indian Wells 14. marca (TASR) - Svetová jednotka Arina Sobolenková sa prebojovala do svojho tretieho finále turnaja WTA 1000 v Indian Wells. Bieloruská tenistka zdolala v semifinále štrnástu nasadenú Češku Lindu Noskovú 6:3 a 6:4. Dvadsaťsedemročná hráčka tak zabojuje na tomto turnaji o svoj prvý titul, predtým dvakrát neuspela vo finále.
O trofej zabojuje proti Jelene Rybakinovej, Kazaška zdolala Jelinu Svitolinovú z Ukrajiny 7:5 a 6:4. Pôjde tak o odvetu z finále Australian Open, v ktorom Rybakinová v januári Sobolenkovú zdolala. A zdolala ju aj v Indian Wells v roku 2023. „Chcem ten zápas,“ vyhlásila Sobolenková podľa agentúry AP.
Rybakinová by sa mala v pondelok posunúť na druhé miesto vo svetovom rebríčku WTA. „Možno to nebol môj najlepší výkon, ale som veľmi rada, že som tento zápas vyhrala a opäť som vo finále,“ uviedla.
ženy - dvojhra - semifinále:
Arina Sobolenková (Biel.-1) - Linda Nosková (ČR-14) 6:3, 6:4, Jelena Rybakinová (Kaz.-3) - Jelina Svitolinová (Ukr.-9) 7:5, 6:4
