Sobota 14. marec 2026Meniny má Matilda
Šortrek: Ani jeden z trojice Slovákov nepostúpil do bojov o medaily

Na snímke Slovenka Lea Popovičová. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Lea Popovičová ani Tamara Tokárová nepostúpili zo štvrťfinálových jázd na 1500 m.

Montreal 13. marca (TASR) - Ani jeden z trojice slovenských reprezentantov nepostúpil do bojov o popredné umiestnenia na MS v šortreku v kanadskom Montreale. Jakub Karabin sa neprebojoval cez štvrťfinále na 1500 metrov a na 500-metrovej trati skončil už v predkole. V rovnakej fáze sa pre neho skončili aj preteky na 1000 m.

Lea Popovičová ani Tamara Tokárová nepostúpili zo štvrťfinálových jázd na 1500 m. Tokárová sa ďalej nedostala ani z rozjázd na 500 metrov. V rovnakej fáze skončila aj Popovičová na 1500 m trati.
Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si ešte pre nás marec prichystal?

Premiér zverejnil list prezidentovi Zelenskému

SR zrealizovala dva záverečné evakuačné lety z Blízkeho východu

VIDEO: CHORVÁTSKI VRECKÁRI NA BRATISLAVSKOM HRADE: Polícia zasiahla