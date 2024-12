Roku 2024 dominoval olympijský Paríž, La Furia Roja vyhrala EURO

JANUÁR

MAREC

Švajčiar Marco Odermatt oslavuje v cieli zjazdu Svetového pohára v alpskom lyžovaní mužov v talianskej Val Gardene. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke LeBron James. Foto: TASR/AP

Na snímke americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová počas prvého kola slalomu žien v rámci Svetového pohára v alpskom lyžovaní v Jasnej 21. januára 2024. Foto: TASR/Martin Baumann

Na snímke švajčiarska lyžiarka Lara Gutová-Behramiová. Foto: TASR- Michal Svítok

APRÍL



Hráči Leverkusenu oslavujú titul v najvyššej nemeckej súťaži po zápase 29. kola nemeckej Bundesligy Bayer Leverkusen - Werder Brémy 14. apríla 2024 v Leverkusene. Foto: TASR/AP

Futbalisti Interu Miláno sa tešia zo zisku jubilejného 20. majstrovského titulu po milánskom derby v talianskej Serie A AC Miláno - Inter Miláno v pondelok 22. apríla 2024. Foto: TASR/AP

Na snímke kapitán futbalistov Slovenska Milan Škriniar počas Foto: TASR - Lukáš Grinaj

MÁJ



Tím futbalového klubu Real Madrid oslavuje v otvorenom autobuse zisk 36. titulu v La Lige v nedeľu 12. mája 2024 v Madride. Foto: TASR/AP

Futbalisti Realu Madrid oslavujú zisk Superpohára po triumfe v zápase Real Madrid - Atalanta Bergamo na Národnom štadióne vo Varšave v stredu 14. augusta 2024. Foto: TASR/AP

Český hokejista David Pastrňák sa teší po strelení úvodného gólu počas finálového zápasu Česká republika - Švajčiarsko na 87. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Prahe v nedeľu 26. mája 2024. Foto: TASR/AP

J Ú N



Manažér Realu Madrid Carlo Ancelotti oslavuje s trofejou po víťazstve vo finálovom zápase futbalovej Ligy majstrov Borussia Dortmund - Real Madrid na štadióne Wembley v Londýne v sobotu 1. júna 2024. Foto: TASR/AP

Hráči Floridy Panthers pózujú so Stanleyho pohárom po zisku titulu a ich víťazstve nad Edmontonom Oilers 2:1 v rozhodujúcom siedmom zápase finále play off zámorskej hokejovej NHL v Sunrise 24. júna 2024. Foto: TASR/AP

JÚL



Na snímke britský cyklista Mark Cavendish (vľavo) sa raduje v cieli z víťazstva v 14. etape 103. ročníka prestížnych cyklistických pretekov Tour de France z Montélimaru do Villars-Dombes. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Hráči Španielska oslavujú výhru 2:1 po finálovom zápase Španielsko - Anglicko na ME vo futbale v Berlíne v nedeľu 14. júla 2024. Foto: TASR/AP

Na snímke slovinský cyklista Tadej Pogačar z tímu SAE Team Emirates oslavuje s členmi tímu svoje tretie víťazstvo v prestížnych pretekoch Tour de France v Nice 21. júla 2024. Foto: TASR/AP

AUGUST



Srbský tenista Novak Djokovič ukazuje svoju zlatú medailu po víťazstve nad Španielom Carlosom Alcarazom vo finále mužskej dvojhry na štadióne Roland Garros počas Letných olympijských hier 2024 v nedeľu 4. augusta 2024 v Paríži. Foto: TASR/AP

Švéd Armand Duplantis súťaží vo finále skoku o žrdi na Letných olympijských hrách 2024 v pondelok 5. augusta 2024 vo francúzskom Saint-Denis. Foto: TASR/AP

Futbalisti Realu Madrid oslavujú zisk Superpohára po triumfe v zápase Real Madrid - Atalanta Bergamo na Národnom štadióne vo Varšave v stredu 14. augusta 2024. Foto: TASR/AP

SEPTEMBER



Slovinec Primoz Roglič dvíha trofej po víťazstve na cyklistických pretekoch Vuelta počas poslednej etapy v španielskom Madride v nedeľu 8. septembra 2024. Foto: TASR/AP

OKTÓBER



NOVEMBER



Americká tenistka Coco Gauffová pózuje s trofejou po jej víťazstve nad Číňankou Čeng Čchin-wen vo finále na MS WTA Tour v Rijáde 9. novembra 2024. Foto: TASR/AP

Na snímke Max Verstappen. Foto: TASR/AP

DECEMBER



Osemnásťročný Ind Dommaraju Gukeš pózuje s trofejou počas sprievodu, ktorý sa konal na jeho počesť po tom, čo sa stal najmladším majstrom sveta v šachu v indickom Čennaí 17. decembra 2024. Foto: TASR/AP

Bratislava 27. decembra (TASR) - Výberová chronológia významných udalostí vo svete športu v roku 2024:- Hokejisti USA vybojovali zlaté medaily na MS hráčov do 20 rokov vo Švédsku. Vo finále zdolali domácich reprezentantov 6:2 a získali pre svoju krajinu šiesty titul v tejto vekovej kategórii. Na tróne vystriedali Kanadu, ktorá triumfovala na predošlých dvoch šampionátoch. Z bronzu sa tešili Česi, ktorí v závere otočili vývoj zápasu o 3. miesto s Fínskom a triumfovali 8:5.- Japonský skokan na lyžiach Rjoju Kobajaši sa stal tretíkrát v kariére celkovým víťazom Turné štyroch mostíkov. Sošku Zlatého orla si definitívne zabezpečil vďaka druhému miestu na záverečnom podujatí v Bischofshofene.- Nórsky bežec na lyžiach Harald Östberg Amundsen sa stal celkovým víťazom Tour de Ski. K prvenstvu mu stačilo aj piate miesto v záverečnej 7. etape, ktorou boli preteky na 10 km voľne s hromadným štartom v talianskom Val di Fiemme.- Americká bežkyňa na lyžiach Jessie Digginsová sa druhýkrát v kariére stala celkovou víťazkou Tour de Ski. V záverečnej 7. etape, pretekoch na 10 km voľne s hromadným štartom v talianskom Val di Fiemme, finišovala až na šiestom mieste, čo jej však stačilo na celkový triumf. Talianski krasokorčuliari Lucrezia Beccariová a Matteo Guarise triumfovali v súťaži športových dvojíc na ME v litovskom Kaunase. Po voľnom programe získali zlato so ziskom 199,19 bodov. Taliani Charlene Guignardová a Marco Fabbri obhájili titul majstrov Európy v súťaži tanečných párov po tom, čo vo voľných tancoch dostali za svoj výkon známku 127,58 bodu a celkovo v súčte s rytmickým tancom triumfovali so ziskom 214,38 b.- Francúzsky krasokorčuliar Adam Siao Him Fa obhájil v litovskom Kaunase titul majstra Európy. Po voľných jazdách svietilo pri jeho mene celkové skóre 276,17.- Belgičanka Loena Hendrickxová sa prvýkrát v kariére stala majsterkou Európy v krasokorčuľovaní. Zisk zlatej medaily spečatila vo voľných jazdách na MS v Kaunase, keď zvíťazila so známkou 213,25 bodu. Argentínčan Lionel Messi sa stal Hráčom roka 2023 podľa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Útočník Interu Miami obhájil triumf v ankete pred ďalšími dvoma finalistami - Erlingom Haalandom z Manchestru City a Kylianom Mbappem z Paríža St. Germain. Prestížne ocenenie získal rekordný ôsmykrát v kariére. Tridsaťšesťročný Messi pôsobil v prvej polovici roka v Paríži St. Germain, s ktorým získal francúzsky titul. V lete zamieril do Interu Miami.- Reprezentanti Španielska sa stali premiérovo majstrami Európy vo vodnom póle. Vo finálovom stretnutí zdolali v dramatickom súboji domácich Chorvátov 11:10.- Futbalisti Interu Miláno tretíkrát po sebe triumfovali v talianskom Superpohári. Vo finále v saudskoarabskom Rijáde zdolali SSC Neapol 1:0 gólom Lautara Martineza z 91. minúty. Celý zápas v drese Neapola odohral slovenský reprezentant Stanislav Lobotka.- Nórsky biatlonista Vebjörn Sörum získal zlatú medailu vo vytrvalostných pretekoch na majstrovstvách Európy v Osrblí. V šprinte zvíťazil Francúz Antonin Guigonnat.- Bieloruská tenistka Arina Sobolenková triumfovala vo finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Asutralian Open. Číňanku Čeng Čchin-wen zdolala v dvoch setoch 6:3, 6:2 a obhájila titul z roku 2023.- Nórsky biatlonista Isak Frey získal zlato v stíhacích pretekoch na 12,5 km na majstrovstvách Európy v Osrblí. V ženskej stíhačke na 10 km triumfovala jeho krajanka Maren Kirkeeideová. V pretekoch spravila dve chyby na strelnici a triumfovala časom 29:49,9 minúty. Nóri získali zlato aj v miešanej štafete na 4x6 km, o ktoré sa postarali Isak Frey, Johan-Olav Botn, Ida Lienová a Maren Kirkeeideová.- Taliansky tenista Jannik Sinner triumfoval v mužskej dvojhre na Australian Open a získal prvý grandslamový titul v kariére. Vo finále zvíťazil v pozícii turnajovej štvorky nad tretím nasadeným Rusom Daniilom Medvedevom 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Stal sa tak historicky prvým talianskym singlovým šampiónom v Melbourne.- Švédski biatlonisti získali zlato v mixe dvojíc na majstrovstvách Európy v Osrblí. Anton Ivarsson a Sara Anderssonová potrebovali len šesť náhradných nábojov a triumfovali časom 41:50,1 minúty.- Hádzanári Francúzska získali svoj štvrtý titul majstrov Európy. V dramatickom finále v nemeckom Kolíne zdolali Dánsko 33:31 po predĺžení. Úradujúci olympijskí víťazi Francúzi odplatili súperovi prehru z boja o zlato na MS 2023 a turnajom prešli bez prehry. Sedemnásobný majster sveta F1 Lewis Hamilton šokujúco prestúpil z Mercedesu k veľkému rivalovi z Ferrari, s ktorým sa dohodol na spolupráci od začiatku sezóny 2025. V novom tíme nahradí Španiela Carlosa Sainza.- Francúzska biatlonistka Julia Simonová zvíťazila v šprinte na MS v Novom Meste na Morave. Medzi mužmi zvíťazil v rovnakej disciplíne Nór Sturla Holm Laegreid.- Futbalisti Kataru obhájili titul na Ázijskom pohári. Vo finále v Lusaile zdolali Jordánsko 3:1 a trofej pre kontinentálneho šampióna získali druhýkrát v histórii. Pre Jordánsko bola už finálová účasť historická, jeho doterajším maximom bolo štvrťfinále z roku 2011. Hrdinom finále bol Akram Afif, ktorý strelil hetrik z pokutových kopov.- Francúzska biatlonistka Julia Simonová získala po mixe a šprinte zlato aj v stíhačke na majstrovstvách sveta v Novom Meste na Morave. V stíhacích pretekoch mužov na 12,5 km triumfoval Nór Johannes Thingnes Bö.- Čínsky plavec Pchan Čan-le vylepšil svetový rekord na 100 metrov voľným spôsobom. Na prvom úseku štafety 4x100 m na MS v plaveckých športoch v katarskej Dauhe dosiahol výkon 46,80 s. Devätnásťročný Pchan vylepšil v kráľovskej disciplíne o šesť stotín sekundy historické maximum, ktoré pred dvoma rokmi na ME v Ríme zaplával Rumun David Popovici.- Futbalisti Pobrežia Slonoviny tretíkrát vyhrali Africký pohár národov. Vo finále na domácom ihrisku v Abidjane zdolali reprezentáciu Nigérie 2:1. Víťazný gól zaznamenal Sebastien Haller v 81. minúte. Americkí futbalisti tímu Kansas City Chiefs triumfovali v 58. edícii Super Bowlu a obhájili titul z roku 2023. Vo finálovom zápase NFL v Las Vegas zdolali San Francisco 49ers 25:22 po predĺžení. Chiefs získali v najprestížnejšej zámorskej súťaži štvrtý titul. Cenu MVP pre najužitočnejšieho hráča finále získal rovnako ako pri predchádzajúcich dvoch tituloch Patrick Mahomes.- Talianska biatlonistka Lisa Vittozziová získala zlato vo vytrvalostných pretekoch na majstrovstvách sveta v Novom Meste na Morave. V rovnakej disciplíne triumfoval Nór Johannes Thingnes Bö, ktorý suverénne obhájil titul na 20 km. V mixe dvojíc zvíťazili Francúzi Quentin Fillon-Mallet a Lou Jeanmonnotová.- Vodné pólistky USA vybojovali svoj ôsmy titul majsteriek sveta. Vo finále MS v katarskej Dauhe zvíťazili nad Maďarskom 8:7. Bronz si odniesli hráčky Španielska, ktoré zdolali Grécko 10:9.- Vodní pólisti Chorvátska získali zlaté medaily na MS v plaveckých športoch. Vo finále zdolali Taliansko 14:13 až po rozstrele. Chorváti získali svoj tretí titul majstra sveta, keď predtým triumfovali aj v rokoch 2007 a 2017. Bronz si vybojovali Španieli, ktorí zvíťazili nad Francúzmi 14:10.- Francúzska biatlonistka Justine Braisazová-Bouchetová získala zlato v hromadných pretekoch na MS v Novom Meste na Morave. V rovnakej disciplíne medzi mužmi triumfoval Nór Johannes Thingnes Bö.- Hokejisti švajčiarskeho klubu Servette Ženeva sa po prvý raz stali víťazmi Ligy majstrov. Vo finále zdolali švédsky tím Skelleftea AIK 3:2.- Švajčiar Marco Odermatt obhájil veľký glóbus za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári alpských lyžiarov. Po triumfe v obrovskom slalome v americkom Palisades Tahoe si vytvoril pred súpermi nedostihnuteľný vyše tisícbodový náskok. Odermatt ukoristil celkový triumf v SP tretíkrát v kariére a zároveň po sebe.- Futbalisti FC Liverpool sa rekordný desiatykrát v histórii stali víťazmi anglického Ligového pohára. Vo finále v londýnskom Wembley zdolali FC Chelsea 1:0 po predĺžení, keď v 118. minúte rozhodol hlavičkou kapitán Virgil van Dijk.- Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt ukoristil po veľkom krištáľovom glóbuse aj malý za obrovský slalom. Suverén sezóny 2023/2024 triumfoval v Aspene, keď vyhral aj ôsmy "obrák" ročníka a tretíkrát získal prvenstvo v disciplíne.- Holandská bežkyňa Femke Bolová získala zlato v behu na 400 m na halových MS v Glasgowe v novom svetovom rekorde 49,17 s. Svoj vlastný najlepší čas histórie z roku 2024 vylepšila o sedem stotín sekundy. Bolová pokorila svetový rekord už 18. februára v Apeldoorne, keď dosiahla výkon 49,24 s.- Americký basketbalista LeBron James sa stal prvým hráčom zámorskej NBA, ktorý dosiahol hranicu 40.000 bodov. Hviezda Los Angeles Lakers prekonala mimoriadnu métu ziskom 26 bodov v zápase proti úradujúcemu majstrovi NBA, ktorý triumfoval 124:11.- Bahamská atlétka Devynne Charltonová vytvorila na halových MS v Glasgowe nový svetový rekord v behu na 60 m cez prekážky. Svoje vlastné historické maximum posunula o dve stotiny sekundy na 7,65 s.- Rakúšan Manuel Feller získal v predstihu malý glóbus za triumf v slalome Svetového pohára. Rozhodol o tom zrušený predposledný slalom sezóny v Kranjskej Gore, keď slovinské stredisko zasiahol mimoriadne silný dážď, ktorý zničil svah. Feller mal pred posledným slalomom sezóny v Saalbachu nedostihnuteľný náskok 159 bodov na Nemca Linusa Strassera.- Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová získala svoj ôsmy malý krištáľový glóbus za slalom vo Svetovom pohári. Vo švédskom stredisku Are triumfovala pred Chorvátkou Zrinkou Ljutičovou s presvedčivým náskokom 1,14 s. Pre Shiffrinovú to bol už 16. glóbus v kariére.- Nórska biatlonistka Ingrid Landmark Tandrevoldová získala malý glóbus za celkový triumf v hodnotení šprintu vo Svetovom pohári. K prvenstvu jej stačilo aj 17. miesto v záverečných rýchlostných pretekoch sezóny v kanadskom Canmore. Tandrevoldová získala druhý malý glóbus v kariére, v sezóne 2020/21 bola najlepšia v sezóne v pretekoch s hromadným štartom.- Nórsky biatlonista Tarjei Bö vybojoval malý glóbus za celkový triumf v hodnotení rýchlostných pretekov SP. K prvenstvu mu stačilo aj 3. miesto v záverečnom šprinte sezóny, ktorý sa konal v kanadskom Canmore. Víťazstvo si v ňom pripísal jeho brat a líder celkového poradia Johannes Thingnes Bö. Tarjei Bö získal piaty malý glóbus v kariére a druhý v šprinte.- Talianska biatlonistka Lisa Vittozziová získala malý glóbus za celkový triumf v hodnotení stíhacích pretekov Svetového pohára. Zabezpečil jej ho triumf v "stíhačke" na 10 km v 9. kole v kanadskom Canmore. Johannes Thingnes Bö získal veľký glóbus za celkový triumf v hodnotení Svetového pohára. Zabezpečil si ho víťazstvom v stíhacích pretekoch na 12,5 km v 9. kole SP v kanadskom Canmore. Zároveň získal aj malý glóbus za prvenstvo v hodnotení disciplíny.- Americká bežkyňa na lyžiach Jessica Digginsová sa stala druhýkrát v kariére celkovou víťazkou Svetového pohára. Veľký glóbus si definitívne zabezpečila vďaka triumfu v záverečných pretekoch na 20 km voľnou technikou vo švédskom Falune.- Rakúsky skokan na lyžiach Stefan Kraft sa stal tretíkrát v kariére celkovým víťazom Svetového pohára. Veľký glóbus si definitívne zabezpečil vďaka triumfu v letoch na mamuťom mostíku v nórskom Vikersunde.- Talianska biatlonistka Lisa Vittozziová sa stala premiérovo v kariére celkovou víťazkou Svetového pohára. Zisk veľkého glóbusu spečatila 21. miestom v pretekoch s hromadným štartom na 12,5 km v Canmore.- Švajčiarska lyžiarka Lara Gutová-Behramiová získala veľký krištáľový glóbus za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári 2023/2024. Rozhodla o tom 10. miestom v obrovskom slalome na finálovom podujatí SP v rakúskom Saalbachu. Švajčiarka si zároveň zaistila malý glóbus za "obrák."- Johannes Thingnes Bö získal malý glóbus v pretekoch Svetového pohára s hromadným štartom. Už istý víťaz veľkého glóbusu si ho zaistil triumfom v záverečných pretekoch disciplíny v Canmore.- Domáca športová dvojica Deanna Stellatová-Dudeková a Maxime Deschamps získala zlatú medailu na krasokorčuliarskych MS v Montreale. Udržala náskok po krátkom programe a triumfovala so známkou 221,56 pred japonskou dvojicou Riku Miurová, Rjuiči Kihara (217,88).- Česká lyžiarka Ester Ledecká vyhrala finálový super-G alpského Svetového pohára v Saalbachu. Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová si vďaka siedmemu miestu zabezpečila malý glóbus v tejto disciplíne, za Ledeckou zaostala o 52 stotín.- Švajčiar Marco Odermatt si vďaka 5. miestu na finálových pretekoch super-G zabezpečil malý glóbus v hodnotení disciplíny SP. V Saalbachu zvíťazil jeho krajan Stefan Rogentin. Japonská krasokorčuliarka Kaori Sakamotová sa stala tretíkrát po sebe majsterkou sveta. Na šampionáte v Montreale zvíťazila so ziskom 222,96 bodu pred Američankou Isabeau Levitovou (212,16). Dvadsaťtriročná Sakamotová sa stala prvou ženou po vyše 50 rokoch, ktorá vyhrala súťaž sólistiek trikrát za sebou.- Rakúska lyžiarka Cornelia Hütterová triumfovala vo finálovom zjazde SP a zabezpečila si malý krištáľový glóbus za celkové prvenstvo v tejto disciplíne.- Americkí krasokorčuliari Madison Chocková a Evan Bates triumfovali v tancoch na ľade na MS v kanadskom Montreale a obhájili titul spred roka z japonskej Saitamy.- Americký krasokorčuliar Ilia Malinin sa stal prvýkrát v kariére majstrom sveta. Na šampionáte v Montreale triumfoval v súťaži sólistov so ziskom 333,76 bodu pred Jumom Kagijamom z Japonska (309,65).- Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt získal malý glóbus za prvenstvo v zjazde SP. Zabezpečil si ho po tom, čo pre nepriaznivé podmienky zrušili finálový zjazd SP, pred ktorým mal 42-bodový náskok na Francúza Cypriena Sarrazina. Odermatt získal v sezóne 2023/2024 celkovo štyri trofeje - okrem veľkého glóbusu za celkové prvenstvo vybojoval aj tri malé (zjazd, super-G a obrovský slalom).- Holandský cyklista Mathieu van der Poel triumfoval na 108. ročníku pretekov Okolo Flámska, jednej z piatich najprestížnejších klasík, resp. monumentov.- Taliansky tenista Jannik Sinner triumfoval na turnaji ATP Masters 1000 v Miami. Druhý nasadený hráč zdolal vo finále Bulhara Grigora Dimitrova hladko 6:3, 6:1.- Holandský cyklista Mathieu Van der Poel suverénne triumfoval na 121. ročníku monumentu Paríž-Roubaix. Jazdec tímu Alpecin Deceuninck sa presadil po takmer 60 km dlhom úniku a 259,7 km dlhú trasu z Compigne na velodróm v Roubaix zvládol za 5:25:58 h. Obhájil tak prvenstvo z minulého roka. Futbalisti Bayeru Leverkusen dosiahli historický titul v najvyššej nemeckej súťaži. Definitívne o tom rozhodol ich domáci triumf nad Werderom Brémy 5:0 v zápase 29. kola Bundesligy. Leverkusen narušil hegemóniu Bayernu Mníchov, ktorý získal predchádzajúcich jedenásť titulov.- Kanadské hokejistky zvíťazili vo finále MS v Utice nad domácimi hráčkami USA 6:5 po predĺžení a získali rekordný 13. titul v histórii. O ich triumfe rozhodla v 66. minúte v presilovej hre Danielle Serdachnyová. Kanaďanky oplatili svojim súperkám vlaňajšiu prehru.- Etiópsky vytrvalec Sisay Lemma premiérovo zvíťazil na Bostonskom maratóne. Do cieľa 128. ročníka najstaršieho svetového maratónu prišiel v čase 2:06:17 h s náskokom 41 sekúnd pred krajanom Mohamedom Esom. Najrýchlejší čas spomedzi žien dosiahla obhajkyňa vlaňajšieho prvenstva Keňanka Hellen Obiriová (2:22:37).- Litovský atlét Mykolas Alekna vytvoril svetový rekord v hode diskom. Na mítingu Throws Series World Invitational v Oklahome triumfoval výkonom 74,35 metra a pokoril takmer 38-ročné maximum Nemca Jürgena Schulta (74,08 m) z júna 1986. Syn Virgilijusa Aleknu, olympijského šampióna v hode diskom z rokov 2000 a 2004, prekonal najdlhšie platný svetový rekord v mužskej atletike.- Švédsky atlét Armand Duplantis zlepšil svetový rekord v skoku o žrdi na 624 cm. Na prvom tohtosezónnom mítingu seriálu Diamantovej ligy v čínskom meste Sia-men uspel na tejto výške hneď na prvý pokus. Duplantis prekonal o jeden cm svoje vlastné historické maximum, ktoré dosiahol v roku 2023 na mítingu DL v Eugene.- Kenská atlétka Peres Jepchirchirová triumfovala na maratóne v Londýne výkonom 2:16:16 h. Išlo o najlepší čas histórie, ktorý dosiahla žena bez pomoci mužského vodiča. Absolútnym víťazom sa stal Keňan Alexander Munyao s časom 2:04:01.- Futbalisti Interu Miláno spečatili v "derby della Madonnina" zisk jubilejného 20. titulu v histórii Serie A. "Nerazzurri" zdolali v zápase 33. kola najvyššej talianskej súťaže AC Miláno 2:1 a na čele tabuľky mali päť kôl pred koncom súťaže nedostihnuteľný 17-bodový náskok. Futbalisti Paríža St. Germain získali rekordný 12. titul vo francúzskej lige. O ich obhajobe rozhodla prehra druhého Monaca v 31. kole na pôde Lyonu 2:3. Parížania aj so slovenským obrancom Milanom Škriniarom mali pred Monacom 12-bodový náskok a do konca súťaže zostávali už len tri zápasy. PSG získalo tretiu majstrovskú trofej za sebou a desiatu za uplynulých dvanásť ročníkov. Futbalisti Realu Madrid získali svoj rekordný 36. titul v španielskej La Lige. Rozhodli o tom v 34. kole, keď zdolali Cádiz 3:0, čím si vytvorili nedostihnuteľný 13-bodový náskok na Gironu. Tá si historickým druhým miestom vybojovala premiérovú účasť v Lige majstrov. Real získal titul po dvoch rokoch, na tróne vystriedal Barcelonu.- Futbalisti Juventusu Turín sa stali víťazmi Talianskeho pohára. Vo finále zvíťazili na rímskom Stadio Olimpico nad Atalantou Bergamo 1:0. O ich 15. titule v pohári rozhodol srbský útočník Dušan Vlahovič.- Bayer Leverkusen sa stal prvým tímom v histórii najvyššej nemeckej futbalovej súťaže, ktorý ligovom ročníku ani raz neprehral. Už istý majster Bundesligy zdolal v záverečnom 34. kole FC Augsburg 2:1 a rekordnú sériu bez prehry vo všetkých súťažiach natiahol na 51 zápasov.- Ukrajinský boxer Oleksandr Usyk sa stal absolútnym šampiónom ťažkej váhy. V očakávanom súboji v saudskoarabskom Rijáde zdolal britského pästiara Tysona Furyho po dvanástich kolách tesne na body a zjednotil opasky všetkých štyroch organizácií. Obaja boxeri boli doteraz v profesionálnom ringu nezdolaní.- Futbalisti Manchestru City získali v anglickej Premier League štvrtý titul za sebou. V záverečnom kole domácej súťaže si ho zaistili víťazstvom 3:1 nad West Hamom. Ich konkurent v boji o trofej londýnsky Arsenal zdolal Everton 2:1 a obsadil druhé miesto s dvojbodovou stratou. Futbalisti Atalanty Bergamo zvíťazili vo finále Európskej ligy UEFA v Dubline nad Bayerom Leverkusen 3:0. Nemeckému šampiónovi ukončili vďaka hetriku nigérijského útočníka Ademolu Lookmana rekordnú 51-zápasovú šnúru bez prehry vo všetkých súťažiach a získali zatiaľ najcennejšiu trofej v klubovej histórii.- Slovinský cyklista Tadej Pogačar si v predstihu zabezpečil víťazstvo na Giro d´Italia. Jazdec SAE Team Emirates v predposlednej 20. etape ešte vylepšil svoj už aj tak obrovský náskok a na spečatenie triumfu mu v záverečnej etape stačilo prísť do cieľa v Ríme.- Futbalisti Manchestru United sa stali víťazmi prestížneho Pohára FA. V repríze finále 2023 zdolali vo Wembley mestského rivala Manchester City 2:1 a oplatili mu prehru 1:2. United zodvihli Pohár FA nad hlavu trinástykrát v histórii, čím sa priblížili Arsenalu (14), ktorý je najúspešnejší tím v súťaži.- Kenská atlétka Beatrice Chebetová vytvorila svetový rekord v behu na 10.000 m. V predprograme mítingu Diamantovej ligy v americkom Eugene dosiahla čas 28:54,14 minúty. Úradujúca majsterka sveta v krose prekonala historické maximum Etiópčanky Letesenbet Gideyovej. Hokejisti domáceho Česka získali zlaté medaily na 87. MS. Vo finálovom zápase zdolali Švajčiarsko 2:0, čím dosiahli svoj siedmy titul od rozdelenia federácie a prvý od roku 2010. Víťazný gól strelil v 50. minúte David Pastrňák.- Futbalisti Olympiakosu Pireus zvíťazili vo finále Európskej konferenčnej ligy UEFA nad ACF Fiorentina 1:0 po predĺžení a získali prvú európsku trofej v histórii. O jej zisku rozhodol štyri minúty pred koncom predĺženia kanonier El Ayoub Kaabi, ktorý zaznamenal jedenásty gól v deviatich dueloch EKL a stal sa najlepším strelcom súťaže. Futbalisti Realu Madrid triumfovali v Lige majstrov. Vo finále vo Wembley zdolali Borussiu Dortmund 2:0 a dosiahli 15. titul v najprestížnejšej klubovej súťaži, čím vylepšili svoj vlastný rekord.- Poľská tenistka Iga Swiateková triumfovala štvrtýkrát v kariére na grandslamovom Roland Garros. Najvyššie nasadená obhajkyňa titulu zdolala vo finále ženskej dvojhry turnajovú dvanástku Talianku Jasmine Paoliniovú hladko 6:2, 6:1. Na parížskej antuke dosiahla už štvrtý triumf. Celkovo to bola Swiatekovej piata trofej z podujatí veľkej štvorky, v roku 2022 nenašla premožiteľku ani na US Open.- Španielsky tenista Carlos Alcaraz prvýkrát v kariére triumfoval v mužskej dvojhre na grandslamovom Roland Garros. Vo finále zvíťazil v pozícii turnajovej trojky nad štvrtým nasadeným Nemcom Alexandrom Zverevom po päťsetovom boji 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2. Španiel získal tretí titul z podujatí veľkej štvorky. Vlani nenašiel premožiteľa vo Wimbledone, v roku 2022 na US Open.- Britská šprintérka Dina Asherová-Smithová získala titul majsterky sveta v behu na 100 m. Na európskom šampionáte v Ríme zabehla vo finále čas 10,99 sekundy a v cieli predstihla o štyri stotiny Ewu Swobodovú z Poľska.- Americká plavkyňa Regan Smithová vytvorila svetový rekord na 100 m znak. Podarilo sa jej to na domácej olympijskej kvalifikácii, v ktorej dosiahla čas 57,13 sekundy. Svoj vlastný rekord prekonala o 0,02 sekundy.- Hokejisti Floridy Panthers získali prvýkrát v histórii Stanleyho pohár. V rozhodujúcom siedmom finálovom zápase play off NHL zvíťazili nad Edmontonom Oilers 2:1 a v celej sérii triumfovali 4:3 na zápasy. Oilers dokázali v sérii vyrovnať z 0:3 na 3:3, no obrat napokon nedokonali. K triumfu ich priviedol tréner Paul Maurice, pre ktorého to bol po dvoch prehraných finále prvý triumf v NHL. Najužitočnejším hráčom play off sa stal kapitán Edmontonu Connor McDavid.- Americká atlétka Sydney McLaughlinová-Levroneová zabehla na olympijskej kvalifikácii v Eugene nový svetový rekord v behu na 400 metrov prekážok. Svoj vlastný rekord z roku 2022 (50,68 s) zlepšila na 50,65. Britský cyklista Mark Cavendish dosiahol rekordné 35. etapové víťazstvo na Tour de France. Podarilo sa mu to triumfom v rovinatej 177 kilometrovej etape St. Jean Maurienne do St. Vulbas, keď v špurte zdolal Belgičana Jaspera Philipsena. Rekordným víťazstvom prekonal zápis fenomenálneho Belgičana Eddyho Merckxa s 34 víťazstvami.- Kenská atlétka Faith Kipyegonová zlepšila svoj vlastný svetový rekord v behu na 1500 m. Na mítingu Diamantovej ligy v Paríži zabehla 3:49,04 min a prekonala historické maximum z minulého roka o sedem stotín sekundy. Kipyegonovej doterajší najlepší čas 3:49,11 pochádzal z 2. júna 2023 a dosiahla ho na mítingu Diamantovej ligy vo Florencii.- Ukrajinská atlétka Jaroslava Mahučichová prekonala po 37 rokoch svetový rekord v skoku do výšky. Na mítingu Diamantovej ligy v Paríži skočila 210 cm prvým pokusom. Mahučichová doteraz najvyššie skočila 206 cm a to na Slovensku na mítingu Banskobystrická latka vo februári 2021.- Česká tenistka Barbora Krejčíková sa stala prvýkrát v kariére víťazkou ženskej wimbledonskej dvojhry. Turnajová tridsaťjednotka zdolala vo finále nasadenú sedmičku Jasmine Paoliniovú z Talianska 6:2, 2:6, 6:4. Krejčíková získala druhý singlový grandslamový titul, v roku 2021 nenašla premožiteľku na Roland Garros v Paríži. Po Jane Novotnej, Petre Kvitovej a Markéte Vondroušovej je historicky štvrtá česká šampiónka vo wimbledonskom singli. Španielsky tenista Carlos Alcaraz obhájil titul v mužskej dvojhre vo Wimbledone. V repríze vlaňajšieho finále zdolal v pozícii turnajovej trojky druhého nasadeného Srba Novaka Djokoviča 6:2, 6:2, 7:6 (4). Španiel získal na tráve All England Clubu celkovo štvrtý titul z podujatí veľkej štvorky. Futbalisti Španielska získali štvrtýkrát titul na majstrovstvách Európy a osamostatnili sa na čele historického rebríčka. Vo finále na Olympijskom štadióne v Berlíne zvíťazili nad Anglickom 2:1 vďaka gólom Nica Williamsa zo 47. a Mikela Oyarzabala z 86. minúty. Za "Albion" vyrovnal na priebežných 1:1 Cole Palmer. Španieli sa predtým tešili z trofeje Henriho Delaunaya v rokoch 1964, 2008 a 2012.- Futbalisti Argentíny získali rekordný 16. titul Copa America, čím sa osamostatnili na čele historického rebríčka pred Uruguajom. Vo finále v Miami zdolali Kolumbiu 1:0 po predĺžení gólom Lautara Martineza zo 112. minúty a obhájili trofej z roku 2021. Duel nedohral pre zranenie členka kapitán "Albicelestes" Lionel Messi, ktorý opustil ihrisko v 66. minúte. Martinez získal s piatimi gólmi cenu pre najlepšieho strelca turnaja. Slovinec Tadej Pogačar sa stal tretíkrát celkovým víťazom Tour de France. Potvrdil tým svoju dominanciu na 111. ročníku najprestížnejších cyklistických pretekoch triumfom v záverečnej časovke s cieľom v Nice. Celkovo vyhral s náskokom šesť minút a 17 sekúnd pred svojím najväčším konkurentom Jonasom Vingegaardom z Dánska. Pogačar zároveň dosiahol double, keďže v máji vyhral aj Giro d'Italia.- Čínsky plavec Čan-le Pchan získal na OH v Paríži zlatú medailu na 100 m v. sp v novom svetovom rekorde 46,40 s. V kráľovskej disciplíne triumfoval pred Austrálčanom Kyleom Chalmersom a Rumunom Davidom Popovicim. Devätnásťročný Pchan prekonal svoj vlastný rekordný zápis z februárových MS v Dauhe, na ktorých bol pomalší o 40 stotín. Francúz Teddy Riner vybojoval na OH v Paríži zlatú medailu v kategórii nad 100 kg a stal sa najdekorovanejším džudistom v olympijskej histórii. Pod piatimi kruhmi získal už svoj šiesty cenný kov, z toho rekordné štvrté zlato (4-0-2). Riner, ktorý počas otváracieho ceremoniálu spoločne s atlétkou Marie-Jose Perecovou zapálili olympijský oheň pre hry v Paríži, zdolal vo finále v Champ-de-Mars aréne Kima Min-jonga z Kórejskej republiky na ippon.- Americká plavkyňa Katie Ledecká vyrovnala ženský rekord vo všetkých športoch v počte zlatých medailí na OH. Podarilo sa jej to triumfom v disciplíne 800 m voľným spôsobom.- Americký atlét Ryan Crouser triumfoval tretíkrát za sebou na olympiáde vo vrhu guľou. V Paríži stačilo svetovému rekordérovi k zisku zlata 22,90 m. Crouser predviedol svoj najlepší pokus v tretej sérii a stal sa prvým trojnásobným olympijským šampiónom v guli.- Srbský tenista Novak Djokovič získal na olympijskom turnaji v Paríži zlatú medailu vo dvojhre. V strhujúcom finále zdolal v pozícii nasadenej jednotky dvojku "pavúka" Španiela Carlosa Alcaraza 7:6 (3), 7:6 (2). Srb získal na antuke v areáli Roland Garros poslednú trofej, ktorá mu chýbala v bohatej zbierke úspechov.- Americký plavec Bobby Finke zvíťazil na OH v Paríži na 1500 m voľný spôsob v novom svetovom rekorde 14:30,67 min. Dvadsaťštyriročný Američan prekonal vo finále 12 rokov starý najlepší svetový čas Číňana Sun Janga a obhájil zlatú medailu z Tokia.- Americký atlét Noah Lyles sa stal víťazom šprintu na 100 m na OH v Paríži výkonom 9,79 s. Vo finále zdolal o päť tisícin sekundy Jamajčana Kishaneho Thompsona. Tretí dobehol Američan Fred Kerley za 9,81.- Švédsky skokan o žrdi Armand Duplantis obhájil zlatú medailu na olympijských hrách v Paríži v novom svetovom rekorde. Vo finále triumfoval výkonom 625 cm a svoje doterajšie svetové maximum vylepšil o jeden centimeter.- Americká atlétka Sydney McLaughlinová-Levroneová vytvorila na OH v Paríži nový svetový rekord v behu na 400 m cez prekážky. Vo finále triumfovala časom 50,37 s a obhájila olympijské zlato z Tokia. Vlastný rekordný zápis z 30. júna v Eugene zlepšila o 28 stotín sekundy. McLaughlinová-Levroneová sa stala prvou ženou v histórii, ktorá dokázala zvíťaziť na 400 m prek. na dvoch olympiádach za sebou.- Kenská atlétka Faith Kipyegonová triumfovala na OH tretíkrát za sebou v behu na 1500 m. V parížskom finále prekonala vlastný olympijský rekord výkonom 3:51,29 min. Americkí basketbalisti obhájili na OH v Paríži titul olympijských šampiónov. Vo finále zdolali domácich Francúzov 98:87. Pripísali si piaty triumf v sérii a sedemnásty celkovo. Kľúčovou osobnosťou duelu bol 36-ročný veterán Stephen Curry, ktorý dal 24 bodov, keď v úplnom závere premenil štyri trojky. Kevin Durant získal štvrté zlato spod piatich kruhov a osamostatnil sa na čele najúspešnejších amerických basketbalistov olympijskej histórie. Najlepší strelec histórie NBA LeBron James pridal do zbierky tretie zlato.- Americké basketbalistky získali na OH v Paríži zlaté medaily a napodobnili úspech svojich krajanov. V dramatickom finále zvíťazili nad domácimi Francúzkami 67:66, pričom olympijský turnaj vyhrali ôsmykrát za sebou a celkovo jubilejný desiatykrát.- Futbalisti Manchestru City sa stali siedmykrát v histórii víťazmi anglického Superpohára. V FA Community Shield vo Wembley zdolali mestského rivala United 7:6 v jedenástkovom rozstrele. V riadnom hracom čase sa skončil duel nerozhodne 1:1.- Futbalisti Realu Madrid získali rekordný šiestykrát v histórii Superpohár UEFA. Vo Varšave zdolali víťaza Európskej ligy Atalantu 2:0. Druhý gól "bieleho baletu" strelil útočník Kylian Mbappe, pre ktorého to bol súťažný debut po príchode z Paríža St. Germain.- Futbalisti Bayeru Leverkusen získali nemecký Superpohár. Úradujúci majstri Bundesligy a držitelia Nemeckého pohára zvíťazili nad vicemajstrom zo Stuttgartu 4:3 v jedenástkovom rozstrele po remíze 2:2 v riadnom hracom čase.- Talianskeho tenistu Jannika Sinnera ešte v marci dvakrát pozitívne testovali na anabolický steroid, no víťaz Australian Open sa vyhol suspendácii, keďže podľa nezávislého tribunálu neužil zakázanú látku úmyselne. Sinner vďaka tomu mohol štartovať na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open.- Nórsky atlét Jakob Ingebrigtsen vytvoril časom 7:17,55 min nový svetový rekord v behu na 3000 m. Na mítingu Diamantovej ligy v Chorzówe ovládol preteky s viac ako štvorsekundovým náskokom pred Etiópčanom Berihum Aregawim.- Švédsky žrdkársky fenomén Armand Duplantis opäť vylepšil svetový rekord. Po tom, čo skočil na OH v Paríži 625 cm, posunul jeho hodnotu na podujatí Diamantovej ligy v poľskom Chorzówe na 626 cm.- Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa stal prvým hráčom na svete, ktorý dosiahol na métu 900 gólov. Pokoril ju 131. gólom v drese Portugalska v stretnutí 1. kola A-divízie Ligy národov do siete Chorvátska, čím zároveň vylepšil svoj historický rekord v národnom tíme. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková triumfovala prvýkrát v kariére na grandslamovom turnaji US Open. Vo finále dvojhry zvíťazila v pozícii nasadenej dvojky nad šestkou "pavúka" Američankou Jessicou Pegulovou 7:5, 7:5. Sobolenková získala v New Yorku tretí titul z podujatí veľkej štvorky, v januári i v roku 2023 ovládla Australian Open.- Slovinec Primož Roglič sa štvrtýkrát v kariére stal víťazom cyklistických pretekov Vuelta a Espaňa. V historickom rebríčku tak vyrovnal rekord Španiela Roberta Herasa. Tridsaťštyriročnému jazdcovi tímu Red Bull - Bora-hansgrohe na to stačilo druhé miesto v záverečnej 24,6 km dlhej individuálnej časovke v Madride. V celkovej klasifikácii triumfoval s náskokom 2:36 min pred Austrálčanom Benom O'Connorom. Taliansky tenista Jannik Sinner triumfoval prvýkrát v kariére na grandslamovom turnaji US Open. Vo finále dvojhry zvíťazil v pozícii nasadenej jednotky nad dvanástkou "pavúka" Američanom Taylorom Fritzom 6:3, 6:4, 7:5. Sinner získal v New Yorku druhý titul z podujatí veľkej štvorky, v januári nenašiel premožiteľa na Australian Open.- Slovinský cyklista Tadej Pogačar získal prvýkrát v kariére dúhový dres majstra sveta. Vybojoval ho po tom, čo dominantným spôsobom triumfoval po dlhom úniku a do cieľa 273,9 km dlhej trate prišiel po takmer šesť a pol hodinách s náskokom 34 sekúnd pred Benom O'Connorom z Austrálie.- Milkesa Mengesha z Etiópie sa stal víťazom jubilejného 50. ročníka Berlínskeho maratónu. Dvadsaťštyriročný vytrvalec dosiahol čas 2:03:17 h. Najlepší ženský čas zabehla jeho krajanka Tigist Ketemová, ktorá triumfovala s výkonom 2:16:42.- Keňan John Korir zvíťazil na maratóne v Chicagu. Dosiahol čas 2:02:44 a pred druhým Mohamedom Esom z Etiópie mal priepastný náskok 1:55 min.- Kenská atlétka Ruth Chepngetichová zabehla v Chicagu nový ženský svetový rekord v maratóne 2:09:56 h. Predchádzajúce maximum zlepšila o takmer dve minúty. Chepngetichová triumfovala v Chicagu aj v rokoch 2021 a 2022, predtým sa stala majsterkou sveta v Dauhe 2019.- Na 53. ročníku Newyorského maratónu triumfovali Holanďan Abdi Nageeye a Sheila Chepkiruiová. Rodák zo Somálska Nageeye triumfoval v čase 2:07:39 h. Víťazka ženskej časti dosiahla čas 2:24:35.- Americká tenistka Coco Gauffová premiérovo v kariére triumfovala na MS WTA Tour. V pozícii tretej nasadenej hráčky zdolala vo finále v Rijáde úradujúcu olympijskú šampiónku Čeng Čchin-wen z Číny v troch setoch 3:6, 6:4 a 7:6 (2). Vlaňajšia šampiónka US Open je siedma Američanka, ktorá sa tešila z prvenstva na koncoročnom Turnaji majsteriek. Na tróne vystriedala Igu Swiatekovú z Poľska.- Španielsky motocyklový pretekár Jorge Martin získal svoj prvý titul majstra sveta v seriáli MotoGP. K prvenstvu mu stačilo aj 3. miesto v záverečných pretekoch sezóny na okruhu v Barcelone. Triumfoval v nich Talian Francesco Bagnaia, ktorý skončil s 10-bodovým mankom v celkovom poradí druhý a neskompletizoval tak víťazný hetrik. Taliansky tenista Jannik Sinner sa stal prvýkrát víťazom Turnaja majstrov. Vo finále dvojhry zvíťazil v Turíne v pozícii nasadenej jednotky nad päťkou "pavúka" Američanom Taylorom Fritzom 6:4, 6:4. V priebehu prestížneho podujatia nestratil na domácej pôde ani jediný set. Sinner prvenstvom zakončil najúspešnejšiu sezónu v kariére, v ktorej získal grandslamové tituly na Australian Open a US Open.- Belgický automobilový pretekár Thierry Neuville sa prvýkrát v kariére stal víťazom seriálu MS v Rely. Rozhodlo sa o tom na záverečnom podujatí sezóny Rely Japonska, na ktorom havaroval jeho hlavný konkurent v boji o titul Estónec Ott Tänak.- Holandský pretekár Max Verstappen na Red Bulle získal štvrtý titul v seriáli MS F1. Na Veľkej cene Las Vegas mu na to stačilo 5. miesto, vďaka ktorému mal pred zvyškom sezóny nedostihnuteľný náskok. Majstrovský titul získal štvrtýkrát po sebe.- Tenisti Talianska obhájili titul v Davisovom pohári, keď vo finále zvíťazili v Malage nad Holandskom 2:0. O rozhodujúci druhý bod sa postaral Jannik Sinner, ktorý v dueli tímových jednotiek zdolal Tallona Griekspoora 7:6 (2), 6:2. Taliansko ovládlo v španielskom stredisku obe tímové súťaže, ženy triumfovali vo finále Pohára Billie-Jean Kingovej nad Slovenskom 2:0.- Brit Lando Norris z McLarenu zvíťazil v záverečných pretekoch seriálu MS F1 a zabezpečil svojmu tímu prvý Pohár konštruktérov od roku 1998. Už istý štvornásobný majster sveta Max Verstappen na Red Bulle skončil po kolízii v prvej zákrute na 6. mieste. Dominikánsky bejzbalista Juan Soto podpísal s tímom MLB New York Mets rekordnú zmluvu v histórii tímových športov. Astronomický kontrakt v celkovej hodnote 765 miliónov amerických dolárov má platnosť na 15 rokov.- Americká plavkyňa Gretchen Walshová prekonala na MS v krátkom bazéne svetový rekord v disciplíne motýlik na 50 m. V Budapešti vylepšila o 36 stotín doterajší najlepší svetový čas Švédky Therese Alshammarovej, ktorý vydržal bez zmeny až 5498 dní.- Kanaďanka Summer McIntoshová vytvorila na MS v krátkom bazéne v Budapešti svetový rekord v disciplíne 400 m voľným spôsobom. Osemnásťročná plavkyňa dohmatla v úvodnom finále šampionátu za 3:50,25 minúty a získala zlato. Predchádzajúce maximum Číňanky Li Ping-ťie zlepšila o 1,05 sekundy.- Američanka Kate Douglassová vytvorila nový svetový rekord v disciplíne 200 m polohové preteky, keď na MS v krátkom bazéne v Budapešti dosiahla čas 2:01,63 min.- Indický šachista Dommaraju Gukeš premiérovo získal titul majstra sveta. V prestížnom súboji zdolal v Singapure obhajcu titulu Číňana Ting Li-žena 7,5:6,5, keď o triumfe rozhodol v poslednej klasickej partii. Osemnásťročný Gukeš odvrátil hrozbu tajbrejkov a stal sa najmladším majstrom sveta. Toto prvenstvo doteraz držal legendárny Garry Kasparov, ktorý zasadol na trón ako 22-ročný.