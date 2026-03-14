St. Louis zdolalo Edmonton 3:2 pp, Dvorský nehral
New York 14. marca (TASR) - Hokejisti St. Louis Blues si pripísali v zámorskej NHL siedme víťazstvo z uplynulých deviatich zápasov. V noci na sobotu zdolali doma Edmonton 3:2 po predĺžení. Slovenský útočník Dalibor Dvorský v zostave Blues chýbal, duel sledoval len z tribúny.
V zápase vyhrávali hostia 2:0 ešte v polovici tretej tretiny po góloch Kasperiho Kapanena a Connora McDavida, ale potom sa presadili Pius Suter a Cam Fowler. Zápas išiel do predĺženia, deväť sekúnd pred jeho koncom rozhodol Robert Thomas.
V ďalšom zápase zvíťazili hráči Los Angeles na klzisku New Yorku Islanders 3:2. Druhý gól hostí dal slovinský útočník Anže Kopitar a chýba mu už len bod na vyrovnanie klubového bodového rekordu Marcela Dionnea. Okrem neho skórovali aj Trevor Moore a Adrian Kempe. Oba góly domácich strelil Emil Heineman, pri oboch asistoval Bo Horvat.
NHL - výsledky:
St. Louis - Edmonton 3:2 pp, NY Islanders - LA Kings 2:3
