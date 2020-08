Osaková na protest proti rasizmu odstúpila z turnaja v New Yorku

New York 27. augusta (TASR) – Japonská tenistka Naomi Osaková odstúpila pred štvrtkovým semifinále z turnaja WTA Western & Southern Open v New Yorku na protest proti rasizmu a policajnému násiliu. Reagovala tak na nedeľný incident vo Wisconsine, keď policajt postrelil neozbrojeného Afroameričana.citovala Osakovú agentúra AFP.Protestné stanovisko tenistov sa rozhodli podporiť aj organizátori podujatia v New Yorku.uvádza sa v komuniké.Nedeľná streľba na Jacoba Blakea oživila protesty v USA proti policajnej brutalite a rasizmu. Tie sa začali po smrti Georgea Floyda, ktorý skonal po tom, ako mu niekoľko minút kľačal na krku policajt v Minnesote.