Tesfayová zabehla v Barcelone druhý najrýchlejší maratón histórie
Barcelona 15. marca (TASR) - Etiópska atlétka Fotyen Tesfayová zvíťazila na maratóne v Barcelone v druhom najrýchlejšom čase histórie. Dvadsaťosemročná bežkyňa dosiahla čas 2:10:53 h. Na pódiu ju doplnili s takmer oseminútovou stratou Keňanka Joan Jepkosgei Kiplimová a Etiópčanka Zeineba Yimerová.
Pre Tesfayovú to bol prvý súťažný maratón v kariére. „Dnešný deň bol skvelý. Chcela som útočiť na svetový rekord, no vietor mi to prekazil,“ citovala víťazku agentúra AFP. Rekord drží Keňanka Ruth Chepngetichová, ktorá zabehla v roku 2024 v maratóne v Chicagu čas 2:09:56 h.
V mužských pretekoch triumfoval Uganďan Abel Chelangat v čase 2:04:57 h. Za tridsaťdvaročným bežcom finišovali Keňania Patrick Mosion a Jonathan Samanayo Korir.
