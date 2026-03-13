Piatok 13. marec 2026
Nitra zdolala Prievidzu 87:78

Na snímke zľava Davontrey Shauni Zhmere Thomas (Prievidza) a Guy Evers Kennedy Ragland Jr. (Nitra) v zápase 30. kola Tipos SBL v basketbale mužov medzi Nitra Blue Wings a BC Prievidza v Nitre v piatok 13. marca 2026. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Autor TASR
Nitra 13. marca (TASR) - Basketbalisti Nitra Blue Wings zvíťazili v zápase 30. kola Tipos SBL nad BC Prievidza 87:78. Upevnili si tak druhú priečku v tabuľke pred svojim piatkovým súperom.



Tipos SBL - 30. kolo:

Nitra Blue Wings - BC Prievidza 87:78 (38:37)

najviac bodov: Horvath 25, Bailey 14, Fusek a Ikpe po 11 - Reynolds 37, Thomas a Tolbert III po 11, 650 divákov


