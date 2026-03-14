Trojnásobný medailista zo ZOH Pinturault po sezóne ukončí kariéru
Uplynulé dve sezóny mu však znepríjemnili vážne zranenia a nepredstavil sa ani na februárových ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Autor TASR
Courchevel 14. marca (TASR) - Najúspešnejší francúzsky lyžiar Alexis Pinturault sa po aktuálnej sezóne rozlúči s aktívnou kariérou. Trojnásobný olympijský medailista absolvuje posledné preteky v rámci finále Svetového pohára, ktoré sa uskutoční v nórskom Hafjelli a Kvitfjelli.
Celkový víťaz SP zo sezóny 2020/2021 nazbieral v seriáli celkovo 34 triumfov, predstavil sa na siedmich majstrovstvách sveta a štartoval aj na troch ZOH. Z Pjongčangu 2018 si 34-ročný Francúz odniesol striebro v kombinácii a bronz v jeho najsilnejšej disciplíne - obrovskom slalome, čím nadviazal na bronzovú medailu z „obráku“ zo Soči 2014. Medzi rokmi 2015 a 2023 zároveň získal na MS osem cenných kovov.
Uplynulé dve sezóny mu však znepríjemnili vážne zranenia a nepredstavil sa ani na februárových ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Po zranení ľavého kolena si na konci januára 2025 v super-G v rakúskom Kitzbüheli zlomil hornú časť holennej kosti a poškodil meniskus. „Ak nedokážete nájsť dostatočne rozumný dôvod na pokračovanie, zrejme je čas na zmenu. Mám v pláne ukončiť kariéru a venovať sa niečomu inému,“ citovala všestranného lyžiara agentúra AFP.
