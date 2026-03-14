Ukrajina bude bojkotovať záverečný ceremoniál zimnej paralympiády
Cortina d'Ampezzo 14. marca (TASR) - Výprava Ukrajiny sa nezúčastní na nedeľňajšom záverečnom ceremoniáli zimných paralympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo na protest proti povoleniu ruských a bieloruských vlajok. Na rozdiel od februárových ZOH zrušil Medzinárodný paralympijský výbor (IPC) zákaz vyvesovania ruských a bieloruských národných symbolov na hrách pre športovcov so zdravotným postihnutím.
Na otázku, či sa Ukrajina zúčastní na záverečnom ceremoniáli, prezident Ukrajinského paralympijského výboru Valerij Suškevič v sobotu pre agentúru DPA uviedol: „Nie, nikdy. Bude tam vztýčená vlajka vraždiaceho štátu. Tieto paralympijské hry sú najhoršie v histórii.“
Suškevič obvinil ruských paralympionikov z otvorenej podpory kremeľského lídra Vladimira Putina, ktorý vedie vojnu proti Ukrajine už viac ako štyri roky. „Ruskí zlatí medailisti venovali svoje medaily Putinovi – nie krajine, ani ruskému ľudu. To ukazuje, že športovci nereprezentujú len svoju krajinu, ale aj terorizmus, vojnu a vojenské útoky. To je hrozné,“ dodal Suškevič. Okrem Ukrajiny sa na záverečnom ceremoniáli nezúčastní ani Litva. „Litva bude ceremoniál bojkotovať. Sme hlboko sklamaní zo situácie,“ povedala delegácia Litvy DPA.
Ukrajina a Litva spolu s Českou republikou, Estónskom, Fínskom, Lotyšskom a Poľskom úplne bojkotovali otvárací ceremoniál, ktorý sa uskutočnil 6. marca. Na rozdiel od otváracieho ceremoniálu vo Verone je medzi tými, ktorí sa zúčastnia na záverečnom ceremoniáli na curlingovom štadióne v Cortine, aj nemecký tím a jeho športovci.
