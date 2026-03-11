< sekcia Šport
V špurte 3. etapy Tirreno - Adriatico uspel Dán Andresen
V celkovom poradí sa nič nezmenilo, naďalej vedie Mexičan Isaac del Toro z tímu SAE Team Emirates - XRG.
Autor TASR
Magliano de' Marsi 11. marca (TASR) - Dánsky cyklista Tobias Lund Andresen z tímu Decathlon CMA CGM sa stal víťazom stredajšej 3. etapy pretekov Tirreno - Adriatico. V špurte 221 km dlhej trate z Cortony do Magliano de' Marsi zdolal druhého Belgičana Arnauda de Lieho (Lotto Intermarche), tretí finišoval ďalší Belgičan Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech).
V celkovom poradí sa nič nezmenilo, naďalej vedie Mexičan Isaac del Toro z tímu SAE Team Emirates - XRG. Na čele má náskok štyroch sekúnd pred Talianom Giuliom Pellizzarim z Red Bullu Bora-Hansgrohe. Tretí je s mankom 14 sekúnd Američan Magnus Sheffield z Ineosu Grenadiers.
Tirreno - Adriatico - 3. etapa (Cortona – Magliano de' Marsi, 221 km):
1. Tobias Lund Andresen (Dán./Decathlon CMA CGM) 5:29:22 h, 2. Arnaud de Lie (Belg./Lotto Intermarche), 3. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin-Premier Tech), 4. Paul Magnier (Fr./Soudal Quick-Step), 5. Ivan Garcia Cortina (Šp./Movistar), 6. Sam Welsford (Austr./Ineos Grenadiers) všetci čas ako víťaz
celkové poradie:
1. Isaac del Toro (Mex./SAE Team Emirates - XRG) 10:35:22 h, 2. Giulio Pellizzari (Tal./Red Bull Bora-hansgrohe) +4 s, 3. Magnus Sheffield (USA/Ineos Grenadiers) +14, 4. Alan Hatherly (JAR/Jayco AlUla) +18, 5. Primož Roglič (Slovin./Red Bull Bora-hansgrohe) +19, 6. Antonio Tiberi (Tal./Bahrajn Victorious) +21
