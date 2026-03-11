< sekcia Šport
Vingegaard vyhral 4. etapu Paríž - Nice a je celkový líder
Autor TASR
Uchon 11. marca (TASR) - Dánsky cyklista Jonas Vingegaard triumfoval v stredajšej 4. etape pretekov Paríž - Nice. Jazdec tímu Visma-Lease a Bike sa presadil v záverečnom stúpaní a 195 km dlhú trasu z Bourges do Uchonu zvládol za 4:16:12 hodiny. Po prvej horskej skúške podujatia sa dostal na čelo celkového poradia.
Druhý skončil Daniel Felipe Martínez z Kolumbie v drese Red Bullu Bora-Hansgrohe, ktorý prišiel do cieľa s mankom 42 sekúnd. Tretí bol jeho tímový kolega Tim van Dijke z Holandska a hneď za ním skončil jeho brat Mick.
Pre dvojnásobného víťaza Tour de France Vingegaarda to bol 43. triumf v kariére a prvý v prebiehajúcej sezóne, ktorú odštartoval práve na Paríž - Nice. V celkovom poradí má náskok 52 sekúnd pred Danielom Martinezom. Tretí Georg Steinhauser z Nemecka (EF Education-EasyPost stráca až 3:20 minúty. V stredu panovali náročné daždivé a veterné podmienky, ktoré rozmetali štartové pole a prišlo aj k viacerým pádom. Po jednom z nich musel odstúpiť doterajší líder Juan Ayuso zo Španielska (Lidl-Trek).
Vo štvrtok je na programe ďalšia etapa pre vrchárov so štartom v Cormoranche-sur-Saône a cieľom v Colombier-le-Vieux dlhá 206,3 km.
výsledky 4. etapy Paríž - Nice (Bourges - Uchon, 195 km):
1. Jonas Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) 4:16:12 h, 2. Daniel Felipe Martinez (Kol./Red Bull Bora-Hansgrohe) +41 s, 3. Tim van Dijke (Hol./Red Bull Bora-Hansgrohe) +45, 4. Mick van Dijke (Hol./Red Bull Bora-Hansgrohe) +1:42, 5. Georg Steinhauser (Nem./EF Education-EasyPost) +2:54, 6. Kevin Vauquelin (Fr./Ineos Grenadiers) +3:38, 7. Lenny Martinez (Fr./Bahrajn-Victorious) +4:02, 8. David Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) +4:20, 9. Jensen Plowright (Aus./Alpecin-Premier Tech) +4:55, 10. Marc Soler (Šp./SAE Team Emirates) +5:07
celkové poradie:
1. Vingegaard 12:53:15 h, 2. D. Martinez +52 s, 3. Steinhauser +3:20, 4. Vauquelin +3:39, 5. Gaudu +5:02, 6. L. Martinez +5:07
