< sekcia Šport
Známy futbalista priznal po rokoch závislosť na videohrách
Ze Roberto za mníchovský tím odohral celkovo 248 súťažných zápasov, v ktorých strelil 20 gólov a pridal 62 asistencií.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Mníchov 14. marca (TASR) - Brazílsky futbalista Ze Roberto sa pre denník El Globo priznal po rokoch ku závislosti na videohrách. Bývalý hráč Realu Madrid a Bayernu Mníchov uviedol, že závislosť mu výrazne komplikovala výkonnosť.
Tento stredopoliar prestúpil v januári 1997 z brazílskej Portuguesy do Realu za deväť miliónov eur. So španielskym klubom získal v sezóne 1996/97 ligový titul a o rok neskôr s ním triumfoval v Lige majstrov. Potom sa vrátil do Brazílie, hral za Flamengo. Neskôr pôsobil v Leverskusene a v Bayerne. Teraz sa priznal, že v Európe si krátil čas hrami. „Videohry ma úplne vykoľajili. Bol som mladý, čerstvo ženatý a kúpil som si PlayStation. Postupom času som sa čoraz viac sústredil na hernú konzolu. S manželkou sme trávili deň spolu a v noci som hral videohry. Hral som až do skorých ranných hodín, jedol som zle a veľmi málo som spal. Uprostred noci som dostal hlad. Povedal som: ‚Prineste mi koláčiky.‘ Zjedol som jeden a potom celé balenie. Potom prišli ďalšie pochutiny, sladké vody. A bol som v strese. Toto malo vážne následky. Stratil som celú svoju výkonnostnú kapacitu, pribral som, na tréning som chodil s tmavými kruhmi pod očami.“
Ze Roberto za mníchovský tím odohral celkovo 248 súťažných zápasov, v ktorých strelil 20 gólov a pridal 62 asistencií. Štyrikrát s ním vyhral nemecký titul a štyrikrát domáci pohár. Dnes je súčasťou tímu bývalých hviezd Bayernu. Svoju kariéru definitívne ukončil v roku 2017 vo veku 43 rokov.
Tento stredopoliar prestúpil v januári 1997 z brazílskej Portuguesy do Realu za deväť miliónov eur. So španielskym klubom získal v sezóne 1996/97 ligový titul a o rok neskôr s ním triumfoval v Lige majstrov. Potom sa vrátil do Brazílie, hral za Flamengo. Neskôr pôsobil v Leverskusene a v Bayerne. Teraz sa priznal, že v Európe si krátil čas hrami. „Videohry ma úplne vykoľajili. Bol som mladý, čerstvo ženatý a kúpil som si PlayStation. Postupom času som sa čoraz viac sústredil na hernú konzolu. S manželkou sme trávili deň spolu a v noci som hral videohry. Hral som až do skorých ranných hodín, jedol som zle a veľmi málo som spal. Uprostred noci som dostal hlad. Povedal som: ‚Prineste mi koláčiky.‘ Zjedol som jeden a potom celé balenie. Potom prišli ďalšie pochutiny, sladké vody. A bol som v strese. Toto malo vážne následky. Stratil som celú svoju výkonnostnú kapacitu, pribral som, na tréning som chodil s tmavými kruhmi pod očami.“
Ze Roberto za mníchovský tím odohral celkovo 248 súťažných zápasov, v ktorých strelil 20 gólov a pridal 62 asistencií. Štyrikrát s ním vyhral nemecký titul a štyrikrát domáci pohár. Dnes je súčasťou tímu bývalých hviezd Bayernu. Svoju kariéru definitívne ukončil v roku 2017 vo veku 43 rokov.