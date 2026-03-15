Nedela 15. marec 2026Meniny má Svetlana
Zrušili aj druhý super-G v Courcheveli, Odermatt má glóbus

Zjazdovka vo francúzskom Courcheveli. Foto: TASR/AP

Odermatt ešte môže vybojovať glóbus v obrovskom slalome.

Courchevel 15. marca (TASR) - Aj nedeľňajší mužský super-G alpského Svetového pohára vo francúzskom Courcheveli zrušili pre nepriaznivé podmienky. Švajčiar Marco Odermatt tak v predstihu získal malý glóbus v tejto disciplíne. Pred finálovým superobrovským slalomom sezóny v nórskom Lillehammeri má pred druhým Rakúšanom Vincentom Kriechmayerom nedostihnuteľný 158-bodový náskok.

Pre Odermatta je to už tretí celosezóony honor. V piatok si Helvét definitívne zabezpečil veľký glóbus za celkové prvenstvo v prestížnom seriáli i malú guľu za zjazd. Odermatt ešte môže vybojovať glóbus v obrovskom slalome. Pred pretekmi v Lillehammeri má na čele hodnotenia disciplíny 48-bodový náskok pred olympijským šampiónom Brazílčanom Lucasom Pinneirom Braathenom.
