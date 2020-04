Prezident Afganistanu mal negatívny test na koronavírus

Kábul 21. apríla (TASR) - Afganský prezident Ašraf Ghaní a prvá dáma mali negatívne testy na ochorenie COVID-19, ktoré spôsobuje nový typ koronavírusu. V utorok to oznámil prezidentov hovorca Sádik Sádikí - po tom, ako sa objavili správy o šírení nákazy v prezidentskom paláci, píše agentúra DPA.



Sádikí na Twitteri uviedol, že Ghaní s manželkou testy podstúpili na vlastnú žiadosť. "Prezident je zdravý," tvítoval.



Americký denník The New York Times v nedeľu informoval, že nakazených je najmenej 40 zamestnancov prezidentského paláca.



Sádikí dodal, že otestovaní boli zamestnanci s príznakmi, bez toho, aby uviedol nejaký údaj.



Vojnou zmietaný Afganistan doposiaľ potvrdil vyše 1000 pozitívnych prípadov nákazy koronavírusom a 36 úmrtí. Úrady očakávajú, že počet infikovaných sa v priebehu nasledujúcich týždňov prudko zvýši, keďže v krajine doteraz otestovali len zhruba 7000 ľudí.



Agentúra DPA pripomína, že v dôsledku štyroch desaťročí konfliktu je tamojšie zdravotníctvo v zlom stave.