Afgánsky prezident zostane vo funkcii do zvolenia novej hlavy štátu

Kábul 21. apríla (TASR) - Afganský najvyšší súd rozhodol v nedeľu o predĺžení funkčného obdobia prezidenta Ašrafa Ghaního až do zvolenia novej hlavy štátu, o ktorej by mali Afganci rozhodnúť v septembrových prezidentských voľbách. Informovala o tom agentúra AFP.



"Afganský najvyšší súd predĺžil funkčné obdobie prezidenta Ghaního až do zvolenia nového prezidenta," uvádza sa vo vyhlásení súdu.



Prezidentské voľby boli pôvodne naplánované na 20. apríla. Ich konanie v tomto termíne však viacero pozorovateľov pokladalo za málo pravdepodobné vzhľadom na skutočnosť, že Nezávislá volebná komisia ešte neskompletizovala výsledky chaotických parlamentných volieb, ktoré sa konali v októbri. Neskôr boli prezidentské voľby v Afganistane preložené na 20. júla a následne na 28. septembra.