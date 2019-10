Príbuzným obetí z anglického Essexu odobrali DNA

Prečítajte si tiež: Príbuzní obetí: Do Británie smerovali tri kamióny s vyše 100 ľuďmi

Hanoj 27. októbra (TASR) - Vietnamské orgány odobrali v nedeľu vzorky DNA rodinám, ktorých príbuzní sa podľa predpokladov nachádzali medzi 39 mŕtvymi telami, ktoré sa tento týždeň našli v návese kamióna v Británii. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na policajný zdroj a príbuzných.Podľa príslušného nemenovaného zdroja polícia odobrala príbuzným obetí vzorky vlasov a krvi, čo AFP potvrdila aj rodina nezvestného vietnamského občana. Odobratie vzoriek DNA potvrdila pre agentúru Reuters rodina nezvestného 20-ročného Nguyena Dinh Luonga aj príbuzní 26-ročnej Tra My, ktorá pred smrťou posielala svojej matke esemesky.Vietnamská vláda túto správu nepotvrdila. Vietnamský premiér Nguyen Xuan Phuc nariadil v súvislosti s prípadom vyšetrovanie.V sobotu polícia obvinila zo zabitia v 39 prípadoch vodiča kamiónu Mauricea Robinsona (25) zo severoírskeho grófstva Armagh. V pondelok sa postaví pred súd v meste Chelmsford v grófstve Essex.V nedeľu polícia prepustila na kauciu tri osoby kauciu zadržané v súvislosti s nálezom 39 tiel v návese kamióna neďaleko Londýna. Polícia trojicu zatkla dva dni po nájdení tiel a vypočúvala pre podozrenia zo sprisahania s cieľom pašovania ľudí, ako aj zo zabitia. Ďalšieho muža zo Severného Írska zatkli v sobotu v metropole Dublin.Telá 39 osôb boli objavené v stredu vo vychladenom kontajnerovom návese kamióna v priemyselnom parku Waterglade v meste Grays, grófstvo Essex, neďaleko Londýna.Polícia v Essexe najprv vyhlásila, že všetky obete sú čínski občania. V piatok však britské médií priniesli informáciu, že prinajmenšom tri obete — dve ženy a jeden muž — by mohli pochádzať z Vietnamu. U mnohých obetí sa nenašli doklady totožnosti, čo sťažuje ich identifikáciu.Anthony Dang Huu Nam, katolícky kňaz pôsobiaci v odľahlom meste Yen Thanh vo vietnamskej provincii Nghe An uviedol, že väčina obetí pochádza pravdepodobne z Vietnamu.