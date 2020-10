Alžírskeho prezidenta previezli do nemocnice v Nemecku

Berlín 29. októbra (TASR) - Alžírskeho prezidenta Abdala Madžída Tabbúna previezli v stredu do nemocnice v Nemecku. Došlo k tomu len niekoľko dní po tom, ako tento 74-ročný štátnik odišiel do samoizolácie, keďže sa medzi jeho poradcami vyskytli prípady infekcie novým druhom koronavírusu, informovala v noci na štvrtok agentúra AFP.



"Prezidenta previezli na základe odporúčaní lekárskeho tímu do Nemecka na podrobné vyšetrenia," uviedla vo vyhlásení jeho kancelária. Tabbún podstúpil podľa nedávnych medializovaných správ "dobrovoľne" päťdňovú domácu karanténu po tom, ako bolo niekoľko činiteľov z jeho úradu a vlády pozitívne otestovaných na nový koronavírus.



Tabbúna, tuhého fajčiara, prijali v utorok na "jednotke špecializovanej starostlivosti" vojenskej nemocnice v alžírskom hlavnom meste Alžír. Prezidentská kancelária vtedy uviedla, že "jeho zdravotný stav nevyvoláva obavy", ďalšie detaily však neposkytla.



Tabbún sa mal pôvodne v stredu zúčastniť na slávnostnom otvorení modlitebnej haly novej mešity v Alžíri - tretej najväčšej na svete.



K jeho hospitalizácii prichádza pred referendom o ústavných reformách, ktoré sa bude v Alžírsku konať 1. novembra. Vláda si od plebiscitu sľubuje, že uspokojí protestné hnutie, pričom referendum je v tomto smere akousi "vlajkovou loďou" Tabbúnovej iniciatívy.



Alžírsko v uplynulých týždňoch zažíva novú vlnu prípadov nákazy koronavírusom. V krajine, kde žije 44 miliónov ľudí, úrady dosiaľ zaznamenali vyše 57.000 prípadov infekcie a viac než 1940 súvisiacich úmrtí.