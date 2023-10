Amazon chce konkurovať SpaceX. Spúšťa skúšobné satelity

PREČÍTAJTE SI AJ: Amazon čelí v USA protimonopolnej žalobe federálnej vlády a 17 štátov



May Canaveral 7. októbra (TASR) - Amazon v piatok spustil prvé testovacie satelity pre svoju plánovanú internetovú službu, ktorá má konkurovať širokopásmovej sieti spoločnosti SpaceX. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.Raketa Atlas 5, za ktorou stojí skupina United Launch Alliance (ULA) spoločností Boeing a Lockheed Martin, odštartovala v piatok krátko po 20.00 h SELČ z floridského mysu Canaveral. Do vesmíru vyniesla dve testovacie družice a odštartovala tak program, ktorého cieľom je zlepšiť globálne internetové pokrytie pomocou 3236 satelitov umiestnených okolo Zeme.Amazon plánuje začať ponúkať službu koncom budúceho roka.Spoločnosť SpaceX Elona Muska má obrovský náskok pred Amazonom a jeho zakladateľom, miliardárom Jeffom Bezosom, ktorý je vlastníkom spoločnosti Blue Origin. Svoje prvé testovacie satelity Starlink vypustil v roku 2018 a prvé funkčné satelity v roku 2019. Odvtedy vypustil viac ako 5000 satelitov Starlink z Floridy a Kalifornie pomocou vlastných rakiet Falcon.Britská telekomunikačná spoločnosť OneWeb tiež spúšťa internetové satelity s cieľom vyslať na obežnú dráhu celkovo 600 satelitov.Amazon pôvodne súhlasil s vynesením satelitov pri debutovom štarte pomocou rakety Vulcan skupiny ULA. Ale keďže Vulcan bol kvôli technickým problémom uzemnený minimálne do konca tohto roka, Amazon sa rozhodol pre osvedčený Atlas 5.Pri udeľovaní povolenia pre program Federálna komisia pre komunikácie stanovila, že najmenej polovica plánovaných satelitov musí fungovať do roku 2026 a všetky do roku 2029.Amazon si zarezervoval 77 štartov u spoločností ULA, Blue Origin a európskej Arianespace, aby dostal hore všetky satelity.