APRÍL V MAĎARSKU: Zoznam najdôležitejších udalostí v krajine

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Foto: TASR - Michal Svítok

Na snímke maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR- Martin Baumann

Na snímke prezident SR Peter Pellegrini a maďarský premiér Viktor Orbán v Bratislave 28. apríla 2025. Foto: Facebook Peter Pellegrini.

Bratislava/Budapešť 1. mája (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša aprílový výberový prehľad udalostí v Maďarsku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického, hospodárskeho a spoločenského významu, i témy so slovacikovým momentom. Tisíce ľudí protestovali v Budapešti proti nedávno schválenému zákonu o zhromažďovaní , ktorého výsledkom je zákaz podujatia Pride, čiže tzv. pochodu hrdosti sexuálnych menšín. Demonštranti niesli maďarské aj dúhové vlajky a držali tiež transparenty s nápismi akoči- Vládna strana Fidesz predložila parlamentu návrh zákona, ktorý by umožnil pozastavenie maďarského občianstva osobám s dvojakým občianstvom. Pozastavené môže byť osobám, ktoré majú občianstvo krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Nórsko) a ich maďarské občianstvo predstavuje hrozbu pre verejný poriadok či národnú bezpečnosť krajiny. Do Maďarska pricestoval izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Do Budapešti ho pozval predseda vlády Viktor Orbán napriek medzinárodnému zatykaču, ktorý vydal Medzinárodný trestný súd (ICC). Ten vydal zatykače na izraelského premiéra, ale aj bývalého izraelského ministra obrany Joava Galanta a bývalého šéfa ozbrojeného krídla palestínskeho hnutia Hamas Muhammada Dajfa pre podozrenia zo spáchania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti.- Maďarská vláda sa rozhodla ukončiť členstvo v Medzinárodnom trestnom súde. Potvrdil to šéf úradu vlády Gergely Gulyás v deň návštevy Netanjahua. Zatykač na izraelského premiéra okrem Maďarska spochybnili aj niektoré iné členské štáty ICC.- Poslanci maďarského Národného zhromaždenia schválili novelu ústavy, ktorá dáva zelenú zmene zákona o zhromažďovaní. Novela ústavy uprednostňuje práva detí pred právom zhromažďovať sa a zákon o zhromažďovaní tak napríklad umožní zakázať pochody Pride.- Opozičný líder Péter Magyar prisľúbil, že o rok v prípade víťazstva vo voľbách odblokuje miliardy eur z pozastavených eurofondov, aby oživil ekonomiku krajiny. Chce tiež vyhlásiť referendum o tom, či by Ukrajina mala vstúpiť do EÚ. Premiér Orbán varoval pred skorým prijatím Ukrajiny do Európskej únie. Podľa jeho slov bol v Bruseli predstavený balík na urýchlenie vstupu Ukrajiny. Dodal, že ak by sa tak stalo, všetky peniaze určené Maďarom by išli na Ukrajinu. Orbán na slávnostnom otvorení úseku rýchlostnej cesty M44 v Békešskej Čabe okrem iného vyhlásil, že náklady na prijatie Ukrajiny do Únie by boli enormné. Príslušníci maďarského Národného úradu pre dane a clá odhalili na budapeštianskom letisku v zásielke z Holandska 5440 gramov derivátu konopy. Colníci pri senzorickom preverovaní podozrivých medzinárodných zásielok našli päť plastových fliaš obsahujúcich tmavohnedú hustú látku podobnú živici s celkovou hmotnosťou 5440 gramov. Test na drogy potvrdil, že vo fľašiach sa nachádzal derivát konopy.- Valné zhromaždenie skupiny MOL, ktorej súčasťou je aj bratislavská rafinéria Slovnaft, rozhodlo, že vyplatí akcionárom za rok 2024 dividendy vo výške 220 miliárd forintov (asi 540 miliónov eur). Skupina MOL je medzinárodná integrovaná ropná, plynárenská, petrochemická a maloobchodná spoločnosť so sídlom v Budapešti v Maďarsku.- Miera nezamestnanosti v Maďarsku sa v prvých troch mesiacoch tohto roka mierne znížila. V období od januára do marca miera nezamestnanosti klesla na 4,3 % zo 4,7 % v období od decembra do februára, uviedol maďarský štatistický úrad. Slovenský minister zdravotníctva Kamil Šaško sa v Budapešti stretol s ministrom vnútra Maďarska Sándorom Pintérom a štátnym tajomníkom pre zdravotníctvo Péterom Takácsom. Rokovali o spolupráci v oblasti zdravotníctva, pričom diskusie boli venované najmä cezhraničným projektom.- Maďarský premiér Viktor Orbán reagoval na príspevok predsedu poľskej vlády Donalda Tuska, ktorý na platforme X deň predtým varoval pred plánom Budapešti vystúpiť z EÚ. Orbán uviedol, že jeho krajina žiadny takýto cieľ nemá. Prezident SR Peter Pellegrini prijal predsedu vlády Maďarska Viktora Orbána počas jeho oficiálnej návštevy Slovenska. Témou ich rozhovorov bol rozvoj vzájomných vzťahov na politickej, hospodárskej i kultúrnej úrovni. Slovenský premiér Robert Fico a predseda vlády Maďarska Viktor Orbán podpísali memorandum o cezhraničnom rozvoji medzi Slovenskom a Maďarskom.- Spolupráca Maďarska so Slovenskou republikou bola pozdvihnutá do nových výšok. Konštatoval to na Facebooku predseda maďarskej vlády Viktor Orbán po bratislavskej schôdzke s prezidentom SR Petrom Pellegrinim a slovenským premiérom Robertom Ficom.- Zákaz vstupu do parlamentu na niekoľko rokovacích dní a finančnú pokutu v celkovej výške v prepočte 205.000 eur pre šiestich opozičných poslancov schválil maďarský parlament. Tresty navrhol predseda parlamentu László Kövér. Piati poslanci opozičnej strany Momentum a nezávislý poslanec Ákos Hadházy boli potrestaní za to, že 18. marca narúšali hlasovanie o novele, ktorá zakazuje akékoľvek zhromaždenia propagujúce homosexualitu, a teda aj budapeštiansky pochod Pride.- Poslanci maďarského parlamentu schválili vládny návrh novely zákona o predchádzaní a zvládaní následkov ozbrojeného konfliktu a humanitárnych katastrof v Maďarsku v susednej krajine, ktorou parlament splnomocnil vládu na predĺženie stavu núdze do 14. novembra.- Poslanci maďarského parlamentu schválili balík návrhov, ktoré sprísňujú zákaz výroby, užívania, distribúcie a propagácie drog. Predseda Národnej rady SR Richard Raši prijal na pôde parlamentu mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Maďarska v Slovenskej republike Csabu Balogha. Obe strany vyjadrili záujem o ďalšie posilňovanie dobrých susedských vzťahov.- Maďarský kozmonaut Tibor Kapu spolu s kolegami z USA, Poľska a Indie odletí na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) 29. mája 2025. Vo videu zverejnenom na Facebooku to oznámila splnomocnenkyňa ministerstva zahraničných vecí pre vesmírny výskum Orsolya Ferenczová.