APRÍL V RAKÚSKU: Zoznam najdôležitejších udalostí v krajine

Na snímke rakúsky tím dezinfikuje nákladné vozidilá prichádzajúce na Slovensko z Maďarska na diaľničnom hraničnom priechode Rusovce - Rajka v Bratislave 27. marca 2025 v rámci zavedených prísnych opatrení pre šírenie vysoko nákazlivého ochorenia slintačky a krívačky. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke pápež František. Foto: TASR/AP

Na snímke vľavo rakúska ministerka pre európske a medzinárodné záležitosti Beate Meinl-Reisingerová počas stretnutia s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Jurajom Blanárom (Smer-SD) (vpravo) v priestoroch MZVEZ SR 23. apríla 2025 v Bratislave. Foto: TASR- Pavel Neubauer

Bratislava/Viedeň 1. mája (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša aprílový výberový prehľad udalostí v Rakúsku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, zásadného geopolitického, hospodárskeho a spoločenského významu a tiež slovacikové témy. Archeológovia na predmestí Viedne objavili masový hrob s ostatkami približne 150 vojakov zo starorímskych čias. arýchlo pochované pozostatky asi 150 mužov naznačujú ich smrť po ťažkom boji.– Rakúsko prijalo ďalšie opatrenia z dôvodu výskytu slintačky a krívačky v susednom Maďarsku a na Slovensku. Okrem zrušených výstav dobytka v Dolnom Rakúsku a Salzbursku preventívne uzavreli tiež niektoré tzv. kontaktné zoo. Opatrenia prijali aj na zámku Schloss Hof neďaleko slovenskej hranice. Na základe aktuálnych predpisov v tamojšom zvieracom parku do odvolania obmedzili návštevy a kontakt s ohrozenými druhmi zvierat. V Burgenlande zostal rovnako preventívne uzavretý Park stepných zvierat Pamhagen v okrese Neusiedl am See. Rakúsky CBRN dekontaminačný modul ukončil činnosť pri slintačke a krívačke na území SR. Pôsobil d 26. marca. Na diaľničnom hraničnom priechode Rusovce - Rajka zabezpečovala rakúska jednotka nepretržite dekontamináciu kamiónov prichádzajúcich z Maďarska na Slovensko.- Svoju činnosť na Slovensku ukončila aj Jednotka rakúskej armády pre pomoc pri katastrofách (AFDRU). Od 26. marca pomáhalo 53 vojakov pri opatreniach proti šíreniu slintačky a krívačky, najmä s dezinfekciou nákladných vozidiel na slovensko-maďarskom hraničnom priechode Rusovce - Rajka.– Rakúsko o ďalších šesť mesiacov predĺžilo kontroly na hraniciach s Českom a Slovenskom. Podľa ministerstva vnútra išlo o nevyhnutné opatrenie na odradenie prevádzačov nelegálnych migrantov. Rakúska polícia okrem toho na hranici so SR a Maďarskom naďalej podporovala zdravotnícke úrady v boji proti rozšíreniu slintačky a krívačky.- Zvony katolíckych kostolov v Rakúsku sa na desať minút rozozvučali na počesť zosnulého pápeža Františka. Paralelne s tým sa v tisícoch rakúskych farností a diecéz konali spomienkové bohoslužby, modlitby a ďalšie pobožnosti.- Na úmrtie pápeža reagovali poprední rakúski politici. Prezident Alexander Van der Bellen označil Františka zaaj iných ľudí a tiež za. Kancelár Christian Stocker povedal, že pápež zostane v pamäti pre svoju neochvejnú angažovanosť za mier, spravodlivosť i toleranciu vo svete. Slovensko a Rakúsko chcú zintenzívniť komunikáciu medzi krajinami. Zamerať sa chcú najmä na infraštrukturálne projekty, aby bolo cestné či železničné prepojenie medzi krajinami lepšie. Vyplynulo to z vyjadrenia šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára po bilaterálnom rokovaní s ministerkou pre európske a medzinárodné záležitosti Rakúska Beate Meinl-Reisingerovou. Vo Viedni zadržali 20-ročného Slováka v rámci vyšetrovania teroristickej bunky , ktorá sa vytvorila okolo muža plánujúceho zmarený útok na koncert americkej speváčky Taylor Swiftovej v rakúskej metropole.- Mesto Košice a rakúska spoločnosť WBG Wohnen und Bauen Gesellschaft mbh Wien založia spoločný podnik na účel realizácie projektu štátom podporovaného nájomného bývania. Na svojom rokovaní 24. apríla to schválilo košické mestské zastupiteľstvo. Rakúski sociálni demokrati (SPÖ) získali v krajinských voľbách vo Viedni 39,5 percenta hlasov , na druhom mieste skončila krajne pravicová Slobodná strana Rakúska (FPÖ) s 20,7 percenta. Vyplynulo to z takmer úplných výsledkov sčítania hlasov, na ktoré sa odvolala verejnoprávna televízia ORF. FPÖ od posledných volieb svoje zisky takmer strojnásobila. Vo voľbách na treťom mieste skončili Zelení so ziskom 14,2 percenta hlasov. Takmer 11 percent dostali ľudovci z ÖVP a o percento menej liberáli z NEOS.- Korutánske lyžiarske stredisko Ankogel našlo tesne pred zatvorením investora. Chorvátska investičná skupina Adria Commodities od 1. júna prevezme všetky lanovky, technické zariadenia a všetkých zamestnancov Ankogelbahn. Stredisko Ankogel patrí slovenskej skupine Tatry Mountain Resorts. Zväz rakúskeho maloobchodu a organizácia Greenpeace vyzvali rakúsku vládu a Európsku komisiu, aby podnikli kroky proti čínskym online obchodným platformám Temu, Shein a AliExpress.