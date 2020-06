Súd opäť prepustil na kauciu bývalého arménskeho prezidenta Kočarjana

Jerevan 18. júna (TASR) - Arménsky odvolací súd prepustil na kauciu bývalého arménskeho prezidenta Roberta Kočarjana (65) podozrivého z pokusu o zvrhnutie ústavného poriadku krajiny. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



Kočarjanov právnik označil podľa agentúry Reuters výšku kaucie za "bezprecedentnú", no zároveň uviedol, že je dobré, že súd kauciu vo výške 4,2 milióna dolárov akceptoval.



Kočarjana prepustili na kauciu už v máji 2019, no o mesiac neskôr sudca odvolacieho súdu v Jerevane vydal príkaz na jeho opätovné vzatie do väzby.



Voči bývalému arménskemu prezidentovi (1998 - 2008) vzniesli v júli 2018 obvinenia z pokusu o zvrhnutie ústavného poriadku. Tohto činu sa mal dopustiť tým, že nechal potlačiť protesty v Jerevane po prezidentských voľbách v roku 2008, pričom zahynulo najmenej desať ľudí. Kočarjan toto obvinenie odmieta a označuje ho za politicky motivované.



Kočarjan podstúpil 12. mája operáciu a odvtedy sa nachádza v súkromnej nemocnici v Jerevane. Podrobnosti o jeho zdravotnom stave neboli zverejnené.