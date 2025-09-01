< sekcia Zahraničie
AUGUST V MAĎARSKU - výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca
Tlačová agentúra SR prináša augustový výberový prehľad udalostí v Maďarsku.
Autor TASR
Bratislava/Budapešť 1. septembra (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša júlový augustový prehľad udalostí v Maďarsku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického, hospodárskeho a spoločenského významu, i témy so slovacikovým momentom.
5. augusta - Premiér Viktor Orbán a šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó sa v Budapešti stretli s lídrom bosnianskych Srbov Miloradom Dodikom, aby mu vyjadrili podporu. Odvolací súd Bosny a Hercegoviny potvrdil rozsudok nižšieho súdu z februára. Ten odsúdil Dodika na rok vo väzení a šesťročný zákaz vykonávať politickú činnosť za nerešpektovanie rozhodnutí vysokého predstaviteľa medzinárodného spoločenstva pre BaH Christiana Schmidta.
- Polícia hodiny prenasledovala býka, ktorý voľne pobehoval v centre Székesfehérváru (Stoličného Belehradu). Pri pátraní použila aj dron. Poltonové zviera prerazilo korbu nákladného auta, prešlo okrem iných aj cez rušnú ulicu Mártírok útja a nakoniec ho policajti našli odpočívať v chládku na konci Ulice Neumanna Jánosa. Býka zaistili policajti až do príchodu majiteľa a veterinára a potom ho uspali pomocou uspávacej strely.
6. augusta - Vo východomaďarskom Miškovci zadržala polícia Poliaka, ktorý figuroval na zozname Europolu medzi najhľadanejšími zločincami Európy. Muž, ktorý spáchal trestné činy v Slovinsku a v Poľsku, sa pred útekom do Maďarska dlhodobo zdržiaval na Slovensku. Na 49-ročného muža boli vydané dva zatykače. Slovinská polícia po ňom pátrala pre sexuálne napadnutie.
- Regionálna vyšetrovacia prokuratúra v Budapešti začala trestné stíhanie pre prípravu vraždy proti mužovi, ktorý na webovej stránke prevádzkovanej na zahraničnom serveri hľadal nájomného vraha pre atentát na premiéra Orbána. Muž sa k činu priznal, polícia ho zadržala a iniciovala na súde vzatie do vyšetrovacej väzby.
7. augusta - Medzi Maďarskom a Spojenými štátmi bude opäť priame letecké spojenie. Letecká spoločnosť American Airlines bude denne lietať medzi Philadelphiou a Budapešťou, od 21. mája do 5. októbra 2026. Pred pandémiou Covid-19 existovali priame lety z Budapešti do Chicaga, New Yorku a Philadelphie. Všetky tieto spoje boli kvôli pandémii zrušené a doteraz neboli obnovené.
8. augusta - Návštevníci hudobného Szigetu vyjadrili svoju nespokojnosť s premiérom Orbánom. Slávny budapeštiansky festival patrí medzi najväčšie európske hudobné podujatia pod holým nebom a každoročne priláka približne 400.000 návštevníkov. Počas vystúpenia jedného z maďarských raperov diváci skandovali „Špinavý Fidesz“.
14. augusta - Maďarská vláda predĺži krízový stav spôsobený masovou imigráciou o ďalších šesť mesiacov. Aktuálne platný núdzový stav vyprší 6. septembra a predĺžia ho do 7. marca 2026. Orbánova vláda vyhlásila stav núdze prvýkrát v marci 2016, vtedy bola príčinou masová migrácia. Stav núdze pre vojnu na Ukrajine na návrh kabinetu vyhlásili pôvodne 1. novembra 2022. Priebežne ich vláda predlžovala.
16. augusta - Podľa maďarského premiéra je svet dnes bezpečnejšie miesto ako včera. Konštatoval to v reakcii na summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina na Aljaške. Orbán vyjadril nádej, že by sa mohla začať nová éra vo vzťahu medzi oboma svetovými mocnosťami.
17. augusta - Predseda mimoparlamentnej strany TISZA (Rešpekt a sloboda) Péter Magyar adresoval ruskému veľvyslancovi v Budapešti svoj oficiálny protest proti „neprijateľnému zasahovaniu do domácich politických procesov v Maďarsku“. Opozičný politik reagoval na verejné vyhlásenie, ktoré vydala Služba zahraničnej rozviedky Ruskej federácie 13. augusta a ohradil sa voči tvrdeniu, že EÚ a jej lídri sa snažia o to, aby sa stal ďalším maďarským premiérom a na tento účel mobilizujú materiálne, mediálne a lobistické zdroje.
Budapešť 18. augusta - Maďarský výskumný astronaut Tibor Kapu, ktorýo absolvoval misiu na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS), sa po následnej rehabilitácii v americkom Houstone a vrátil do vlasti. Na letisku ho privítalo množstvo verejne známych osobností a Kapu pred médiami zdôraznil, že Maďarsko vďaka výskumu vykonanému vo vesmíre dosiahlo obrovský pokrok v oblasti biológie a medicíny. Počas 18-dňovej misie štvorčlenná posádka vykonala viac ako 60 experimentov.
21. augusta - Maďarský minister zahraničných vecí uviedol, že vláda už dvakrát ponúkla svoju krajinu ako miesto pre mierové rokovania zamerané na ukončenie vojny na Ukrajine. Ponuka Budapešti podľa Szijjártóa aj naďalej platí.
28. augusta - Dodávky ropy z Ruska do Maďarska cez ropovod Družba sa obnovili. Ukrajinská armáda v priebehu deviatich dní trikrát zaútočila na infraštruktúru ropovodu na ruskom území. Ministri zahraničných vecí SR a Maďarska Juraj Blanár a Péter Szijjártó preto poslali spoločný otvorený list šéfke európskej diplomacie Kaji Kallasovej a eurokomisárovi pre energetiku Danovi Jorgensenovi, v ktorom vyzvali Európsku komisiu na okamžité zabezpečenie dodržiavania záväzkov bezpečnosti energetických dodávok členských štátov EÚ.
- V súvislosti s útokom na ropovod maďarská vláda udelila trojročný zákaz vstupu do schengenského priestoru pre veliteľa ukrajinských síl bezpilotných systémov Roberta Brovdiho. Krok pobúril ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Podľa Szijjártóa bol však ukrajinský útok taký závažný, že Maďarsko muselo počas opráv takmer siahnuť po svojich strategických rezervách.
