< sekcia Zahraničie
AUGUST V RAKÚSKU - výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca
Tlačová agentúra SR prináša augustový výberový prehľad udalostí v Rakúsku.
Autor TASR
Bratislava/Viedeň 1. septembra (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša augustový výberový prehľad udalostí v Rakúsku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej sú v prehľade aj iné udalosti zásadného geopolitického, hospodárskeho a spoločenského významu a tiež slovacikové témy.
4. augusta - Ukrajinský plynárenský koncern Naftogaz má v Rakúsku dostať odškodnenie za straty, ktoré utrpel po tom, ako Rusko v roku 2014 anektovalo polostrov Krym. Viedenský okresný súd schválil dražbu viac ako 20 ruských nehnuteľností v Rakúsku. Hodnota nehnuteľností sa podľa jej údajov pohybuje na úrovni 120 miliónov eur.
7. augusta — Budova gymnázia v Grazi, kde v júni jeho niekdajší študent zastrelil deväť žiakov a učiteľku, zostane počas nasledujúceho školského roka zatvorená. Študenti a pedagógovia sa dočasne presťahujú do neďalekej budovy, ktorú má prenajatá spoločnosť AVL a je zabezpečená elektronickým prístupovým systémom. Medzičasom sa rozhodlo o komplexnej prestavbe školy. Do nových spoločných priestorov sa začlenia aj dve triedy, kde páchateľ vraždil a nebudú sa už používať ako učebne.
11. augusta - Rakúsko výrazne rozšíri videomonitorovanie verejných priestorov vďaka zmierneniu obmedzení na umiestnenie kamier. Rozhodnutie zabezpečiť oblasti kamerovými systémami je aktuálne už v kompetencii miestnych bezpečnostných zložiek. Predtým musela byť lokalita vyhlásená za „rizikovú zónu“, teraz stačí analýza, ktorá naznačuje, že monitorovanie by mohlo potenciálne odhaliť miestne kriminálne praktiky. Záznamy sa budú uchovávať 48 hodín.
- Josef Fritzl, dnes 90-ročný muž odsúdený za dlhoročné väznenie a znásilňovanie svojej dcéry, opäť požiadal o predčasné prepustenie z doživotného trestu. Fritzl si odpykal viac než 15 rokov, čím podľa advokátky splnil zákonné podmienky na podmienečné prepustenie. V roku 1984 Fritzl uväznil svoju vtedy 18-ročnú dcéru v pivnici rodinného domu, kde ju počas nasledujúcich 24 rokov opakovane znásilňoval a splodil s ňou sedem detí.
- Štvorročného chlapca z Izraela zachytilo v rakúskej obci Kappl v Tirolsku koleso linkového autobusu. V prípade vodiča išlo o slovenského občana, chlapec pri nehode utrpel zranenia. Dieťa v spoločnosti otca pri vystupovaní z autobusu spadlo, autobus sa však rozbehol a chlapca zachytil zadným kolesom. Dvadsaťštyriročný slovenský vodič si to zjavne ani vtedy nevšimol a pokračoval v jazde, uviedla polícia.
13. augusta - V boji proti daňovým podvodom sa Rakúsko čoraz viac spolieha na pomoc umelej inteligencie (AI). Vďaka jej nasadeniu získal štát v minulom roku dodatočné daňové príjmy vo výške 354 miliónov eur, oznámilo ministerstvo financií.
19. augusta — V dolnorakúskom regióne Weinviertel, hraničiacom s Českou republikou a Slovenskom, zaregistrovali losa. Samec losa, ktorý dostal meno Emil, sa najmenej od začiatku júla pohyboval po Morave, kam sa dostal pravdepodobne z Poľska. Minulý týždeň sa nakrátko ocitol aj na Slovensku, videli ho napríklad v Skalici.
20. augusta - Viedeň bude hostiť pesničkovú súťaž Eurovízia. Veľké finále je naplánované na 16. mája. Viedeň uspela pred kandidatúrou Innsbrucku.
25. augusta - Rakúska poisťovacia skupina Vienna Insurance Group (VIG) získala v Moldavsku vo verejnej aukcii 80 % akcií poisťovne Moldasig. Prevod akcií sa zavŕši v najbližších dňoch, oznámila spoločnosť s tým, že transakciu nahlási moldavskému úradu pre ochranu hospodárskej súťaže. Rakúska skupina je na moldavskom trhu zastúpená od roku 2014 prostredníctvom poisťovne Donaris, ktorá má v súčasnosti viac ako 120.000 zákazníkov.
29. augusta - Rakúsky Úrad na ochranu údajov oznámil, že prikázal službe YouTube, aby dodržiavala nariadenia EÚ a reagovala na žiadosti používateľov o prístup k údajom, ktoré o nich uchováva. V roku 2019 podala rakúska mimovládna organizácia na ochranu súkromia NOYB (Žiadna vaša vec) sťažnosti proti ôsmim online streamovacím službám (vrátane YouTube a Netflix) a obvinila ich zo „štrukturálneho porušenia“ nariadení EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR).
30. augusta - Kybernetický útok na infraštruktúru rakúskeho spolkového ministerstva vnútra odhalili v jednom z IT systémov jeho kancelárie. Boli zistené nezrovnalosti, za ktorými stál cielený a profesionálny útok. Konkrétne došlo k neoprávnenému prístupu k poštovým serverom, podľa rezortu zamestnancov s dotknutými účtami priamo informovali, postihnuté systémy izolovali a boli prizvaní externí experti na IT bezpečnosť.
4. augusta - Ukrajinský plynárenský koncern Naftogaz má v Rakúsku dostať odškodnenie za straty, ktoré utrpel po tom, ako Rusko v roku 2014 anektovalo polostrov Krym. Viedenský okresný súd schválil dražbu viac ako 20 ruských nehnuteľností v Rakúsku. Hodnota nehnuteľností sa podľa jej údajov pohybuje na úrovni 120 miliónov eur.
7. augusta — Budova gymnázia v Grazi, kde v júni jeho niekdajší študent zastrelil deväť žiakov a učiteľku, zostane počas nasledujúceho školského roka zatvorená. Študenti a pedagógovia sa dočasne presťahujú do neďalekej budovy, ktorú má prenajatá spoločnosť AVL a je zabezpečená elektronickým prístupovým systémom. Medzičasom sa rozhodlo o komplexnej prestavbe školy. Do nových spoločných priestorov sa začlenia aj dve triedy, kde páchateľ vraždil a nebudú sa už používať ako učebne.
11. augusta - Rakúsko výrazne rozšíri videomonitorovanie verejných priestorov vďaka zmierneniu obmedzení na umiestnenie kamier. Rozhodnutie zabezpečiť oblasti kamerovými systémami je aktuálne už v kompetencii miestnych bezpečnostných zložiek. Predtým musela byť lokalita vyhlásená za „rizikovú zónu“, teraz stačí analýza, ktorá naznačuje, že monitorovanie by mohlo potenciálne odhaliť miestne kriminálne praktiky. Záznamy sa budú uchovávať 48 hodín.
- Josef Fritzl, dnes 90-ročný muž odsúdený za dlhoročné väznenie a znásilňovanie svojej dcéry, opäť požiadal o predčasné prepustenie z doživotného trestu. Fritzl si odpykal viac než 15 rokov, čím podľa advokátky splnil zákonné podmienky na podmienečné prepustenie. V roku 1984 Fritzl uväznil svoju vtedy 18-ročnú dcéru v pivnici rodinného domu, kde ju počas nasledujúcich 24 rokov opakovane znásilňoval a splodil s ňou sedem detí.
- Štvorročného chlapca z Izraela zachytilo v rakúskej obci Kappl v Tirolsku koleso linkového autobusu. V prípade vodiča išlo o slovenského občana, chlapec pri nehode utrpel zranenia. Dieťa v spoločnosti otca pri vystupovaní z autobusu spadlo, autobus sa však rozbehol a chlapca zachytil zadným kolesom. Dvadsaťštyriročný slovenský vodič si to zjavne ani vtedy nevšimol a pokračoval v jazde, uviedla polícia.
13. augusta - V boji proti daňovým podvodom sa Rakúsko čoraz viac spolieha na pomoc umelej inteligencie (AI). Vďaka jej nasadeniu získal štát v minulom roku dodatočné daňové príjmy vo výške 354 miliónov eur, oznámilo ministerstvo financií.
19. augusta — V dolnorakúskom regióne Weinviertel, hraničiacom s Českou republikou a Slovenskom, zaregistrovali losa. Samec losa, ktorý dostal meno Emil, sa najmenej od začiatku júla pohyboval po Morave, kam sa dostal pravdepodobne z Poľska. Minulý týždeň sa nakrátko ocitol aj na Slovensku, videli ho napríklad v Skalici.
20. augusta - Viedeň bude hostiť pesničkovú súťaž Eurovízia. Veľké finále je naplánované na 16. mája. Viedeň uspela pred kandidatúrou Innsbrucku.
25. augusta - Rakúska poisťovacia skupina Vienna Insurance Group (VIG) získala v Moldavsku vo verejnej aukcii 80 % akcií poisťovne Moldasig. Prevod akcií sa zavŕši v najbližších dňoch, oznámila spoločnosť s tým, že transakciu nahlási moldavskému úradu pre ochranu hospodárskej súťaže. Rakúska skupina je na moldavskom trhu zastúpená od roku 2014 prostredníctvom poisťovne Donaris, ktorá má v súčasnosti viac ako 120.000 zákazníkov.
29. augusta - Rakúsky Úrad na ochranu údajov oznámil, že prikázal službe YouTube, aby dodržiavala nariadenia EÚ a reagovala na žiadosti používateľov o prístup k údajom, ktoré o nich uchováva. V roku 2019 podala rakúska mimovládna organizácia na ochranu súkromia NOYB (Žiadna vaša vec) sťažnosti proti ôsmim online streamovacím službám (vrátane YouTube a Netflix) a obvinila ich zo „štrukturálneho porušenia“ nariadení EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR).
30. augusta - Kybernetický útok na infraštruktúru rakúskeho spolkového ministerstva vnútra odhalili v jednom z IT systémov jeho kancelárie. Boli zistené nezrovnalosti, za ktorými stál cielený a profesionálny útok. Konkrétne došlo k neoprávnenému prístupu k poštovým serverom, podľa rezortu zamestnancov s dotknutými účtami priamo informovali, postihnuté systémy izolovali a boli prizvaní externí experti na IT bezpečnosť.