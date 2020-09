Biden vyzval na hlasovanie o sudcovi Najvyššieho súdu až po voľbách

Filadelfia 21. septembra (TASR) - Kandidát amerických demokratov na prezidenta Joe Biden vyzval v nedeľu senátorov, aby o novom sudcovi Najvyššieho súdu USA, ktorý by nahradil zosnulú sudkyňu Ruth Baderovú Ginsburgovú, hlasovali až po novembrových voľbách.



Snahy prezidenta Donalda Trumpa rýchlo zaplniť sudcovský post sú uplatňovaním "surovej politickej sily", vyhlásil Biden v prejave v meste Filadelfia. Citovala ho agentúra AFP.



Baderová Ginsburgová zomrela v piatok vo veku 87 rokov po dlhom boji s rakovinou. O vymenovaní nového sudcu najvyššej súdnej inštancie v USA rozhodne federálny Senát na návrh prezidenta.



Vyhliadka na hlasovanie o potvrdení Trumpovho nomimanta pred novembrovými prezidentskými voľbami vyvolala búrlivé reakcie demokratov, ktorí chcú zabrániť, aby Trump nadlho posilnil konzervatívnu väčšinu sudcov na Najvyššom súde. Tí sú totiž vymenovávaní na doživotné funkčné obdobie.



Trump ešte v sobotu vyzval republikánskych zákonodarcov, aby "bezodkladne" podporili jeho nominanta na post sudcu Najvyššieho súdu.



Líder republikánskej väčšiny v Senáte Mitch McConnell už oznámil, že je pripravený zorganizovať takéto hlasovanie. Biden v reakcii vyjadril rozhodný nesúhlas a vyhlásil, že "voliči by si mali najprv zvoliť prezidenta, ktorý následne nominuje sudcu".



Proti hlasovaniu o nominantovi na post sudcu Najvyššieho súdu tak skoro pred voľbami stanovenými na 3. novembra sa cez víkend postavili dve republikánske senátorky - Lisa Murkowská a Susan Collinsovej.



AFP upozornila, že ak sa k dvojici republikánskych senátoriek pridajú ešte dvaja senátori za Republikánsku stranu, mohli by zablokovať alebo aspoň oddialiť hlasovanie o schválení prezidentovho nominanta na post sudcu Najvyššieho súdu.