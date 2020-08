Bieloruská polícia pri demonštráciách zadržala 3000 ľudí

Minsk 10. augusta (TASR) – Približne 3000 ľudí zadržala bieloruská polícia pri policajnom zásahu proti demonštrantom, ktorí tvrdia, že nedeľné prezidentské voľby, ktoré opäť vyhral Alexandr Lukašenko, boli zmanipulované. Pre agentúru TASS to potvrdila hovorkyňa bieloruského ministerstva vnútra Oľga Čemodanovová.dodala hovorkyňa, ktorá pre agentúru AFP odmietla tvrdenia, že pri zásahoch niekto zahynul.Ľudskoprávna organizácia Viasna však uviedla, že jeden mladý demonštrant utrpel ťažké poranenie hlavy, keď ho zrazilo policajné vozidlo, a lekári ho už nedokázali zachrániť.Bieloruská polícia na rozptýlenie demonštrantov, ktorí spochybňovali výsledky nedeľňajších volieb, použila omračujúce granáty, gumené projektily a slzotvorný plyn, píše agentúra AFP.Podľa ministerstva vnútra demonštranti zapaľovali svetlice, blokovali cesty a hádzali predmety do polície. Päťdesiat civilistov a 39 policajtov utrpelo zranenia, uviedla hovorkyňa Čemodanovová.Jeho najväčšou rivalkou bola Svitlana Cichanovská (37), ktorá sa zapojila do súboja o prezidentské kreslo po tom, ako jej manžela, protivládneho blogera, pred voľbami zatkli. Jej mítingy prilákali do ulíc najväčšie davy šudí od zániku Sovietskeho zväzu v roku 1991.Cichanovská dostala vo voľbách podporu 9,9 percenta voličov. Ďalší traja kandidáti získali každý menej než dve percentá hlasov.