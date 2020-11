Nový prezident Bolívie zložil slávnostnú prísahu

La Paz 9. novembra (TASR) – Nový bolívijský prezident Luis Arce v nedeľu zložil slávnostnú prísahu, informovala agentúra AFP.



Na slávnostnej prísahe sa zúčastnili lídri viacerých zahraničných krajín vrátane španielskeho kráľa Filipa VI. a prezidentov Argentíny, Kolumbie a Paraguaja.



„Začíname novú etapu v našich dejinách," povedal Arce. „Chceme do dokázať s vládou, ktorá je pre všetkých – bez akejkoľvek diskriminácie," dodal. Vláda sa podľa jeho slov bude snažiť prebudovať krajinu v jednote.



Najvyšší volebný tribunál v Bolívii v októbri potvrdil, že Arce sa na základe oficiálnych výsledkov prezidentských volieb z 18. októbra stal víťazom so ziskom 55,1 percenta hlasov.



Po minuloročných voľbách sa za víťaza vyhlásil exprezident Evo Morales, ktorý by tak získal štvrté funkčné obdobie po sebe.



Protesty a tlak zo strany armády prinútili prvého domorodého prezidenta krajiny k odchodu do exilu. Moc ako dočasná prezidentka prevzala vtedajšia konzervatívna podpredsedníčka Senátu Jeanine Áňezová.



Arce kandidoval za Moralesovho Hnutie za socializmus (MAS).