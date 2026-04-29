Británia zrušila akreditáciu jednému z ruských diplomatov v Londýne
Autor TASR
Londýn 29. apríla (TASR) - Spojené kráľovstvo si predvolalo ruského veľvyslanca v Londýne Andreja Kelina, aby mu oznámilo svoje rozhodnutie, že vyhostí ruského diplomata. Ide o reakciu na podobný krok Moskvy z marca tohto roku, informovala v stredu agentúra AFP, na ktorú sa odvoláva TASR.
AFP pripomenula, že ruské ministerstvo zahraničných vecí 30. marca oznámilo vyhostenie diplomata pôsobiaceho na britskom veľvyslanectve v Moskve, pričom ho obvinilo z príslušnosti k britským spravodajským službám.
Podľa ruských úradov sa druhý tajomník veľvyslanectva Albertus Gerhardus Janse Van Rensburg zapájal do „podvratnej spravodajskej činnosti ohrozujúcej bezpečnosť Ruska“. Diplomat sa údajne počas neoficiálnych stretnutí s ruskými odborníkmi z oblasti ekonomiky pokúšal získať citlivé informácie. Londýn tieto tvrdenia poprel.
V stredu rezort britskej diplomacie dôrazne odsúdil toto rozhodnutie Moskvy a obvinil ju z očierňovania Spojeného kráľovstva. Dodal, že nebude tolerovať zastrašovanie britského diplomatického personálu. Ministerstvo zároveň upozornilo, že „akékoľvek ďalšie podobné kroky zo strany Ruska budú považované za eskaláciu“ a bude po nich nasledovať rozhodná a primeraná reakcia.
Predchádzajúce odvetné kroky rovnakého typu sa odohrali vo februári a januári. Vzťahy medzi Britániou a Ruskom sú na historickom minime v dôsledku vojny na Ukrajine a opakovaných obvinení zo špionáže.
