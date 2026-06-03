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Česká polícia: Metropolita Ilarion viezol v aute kokaín
Metropolita odmietol akúkoľvek spojitosť s nezákonným držaním či prepravou tejto látky a celú udalosť považuje za provokáciu.
Autor TASR
Praha 3. júna (TASR) - Ruský metropolita Ilarion, ktorého minulý týždeň zadržala česká polícia, viezol v aute kokaín. Informáciu v stredu zverejnil český Deník N, ktorému to potvrdila polícia. Ruský duchovný je podľa agentúry TASS už v Moskve. Podľa neho je možné, že ho v ČR sledovali agenti Bezpečnostnej služby Ukrajiny (SBU), informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Metropolitu Ilariona polícia zadržala na základe anonymného podnetu v nedeľu (24.5.) na diaľnici pri Prahe pre podozrenie z prevozu omamných látok. Následne v jeho aute našla niekoľko vreciek s bielym práškom. Duchovný strávil dva dni v cele policajného zaistenia. Po prepustení sa sťažoval na podmienky v cele. Tvrdil napríklad, že mu bolo zima, nemal dostatok jedla či k dispozícii knihy.
Polícia ho prepustila bez obvinenia, vyšetrovanie však pokračuje a známe sú už aj výsledky expertízy bieleho prášku. „Môžeme potvrdiť, že expertíza preukázala, že zabavený biely prášok je kokaín. Ide o jednotky gramov, ktoré sme v aute našli a zabavili,“ citoval Deník N hovorkyňu stredočeskej polície Martinu Richterovú.
Metropolita odmietol akúkoľvek spojitosť s nezákonným držaním či prepravou tejto látky a celú udalosť považuje za provokáciu. Podľa agentúry TASS je duchovný od 30. mája v Moskve. S ruskou agentúrou hovoril o možnosti, že ho v Česku pred zadržaním sledovali agenti ukrajinskej bezpečnostnej služby.
„Nevylučujem možnosť, že ma v Českej republike sledovali nielen české úrady a orgány činné v trestnom konaní, ale aj agenti SBU. Dokonca som počul informácie, ktoré nemôžem potvrdiť a ktoré si zrejme vyžadujú seriózne vyšetrovanie, že od štvrtka do nedele, teda až do dňa môjho zatknutia, boli v Karlových Varoch dvaja agenti SBU,“ povedal agentúre TASS.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Metropolitu Ilariona polícia zadržala na základe anonymného podnetu v nedeľu (24.5.) na diaľnici pri Prahe pre podozrenie z prevozu omamných látok. Následne v jeho aute našla niekoľko vreciek s bielym práškom. Duchovný strávil dva dni v cele policajného zaistenia. Po prepustení sa sťažoval na podmienky v cele. Tvrdil napríklad, že mu bolo zima, nemal dostatok jedla či k dispozícii knihy.
Polícia ho prepustila bez obvinenia, vyšetrovanie však pokračuje a známe sú už aj výsledky expertízy bieleho prášku. „Môžeme potvrdiť, že expertíza preukázala, že zabavený biely prášok je kokaín. Ide o jednotky gramov, ktoré sme v aute našli a zabavili,“ citoval Deník N hovorkyňu stredočeskej polície Martinu Richterovú.
Metropolita odmietol akúkoľvek spojitosť s nezákonným držaním či prepravou tejto látky a celú udalosť považuje za provokáciu. Podľa agentúry TASS je duchovný od 30. mája v Moskve. S ruskou agentúrou hovoril o možnosti, že ho v Česku pred zadržaním sledovali agenti ukrajinskej bezpečnostnej služby.
„Nevylučujem možnosť, že ma v Českej republike sledovali nielen české úrady a orgány činné v trestnom konaní, ale aj agenti SBU. Dokonca som počul informácie, ktoré nemôžem potvrdiť a ktoré si zrejme vyžadujú seriózne vyšetrovanie, že od štvrtka do nedele, teda až do dňa môjho zatknutia, boli v Karlových Varoch dvaja agenti SBU,“ povedal agentúre TASS.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)