Českí turisti čakali na odlet z Turecka vyše 24 hodín

Tailwind Airlines sú turecké aerolínie založené v roku 2009, ktoré sa špecializujú na charterové lety.

Praha 6. júla (TASR) - Zhruba 160 českých turistov čakalo 24 hodín od štvrtka do piatka na letisku v tureckej Antálii. Spiatočný let spoločnosti Tailwind Airlines, ktorý mal do Brna dopraviť klientov cestovných kancelárií Exim tours a Firo-tour, nabral pre technické problémy viac ako 24-hodinové meškanie. Informáciu priniesol webový spravodajský portál Novinky.cz.



"Ide o lietadlo zo severného Cypru (územia ovládaného Tureckom). Aktuálne počítame s odletom z Turecka po 22. hodine," uviedol hovorca Exim tours Petr Kostka. "Bohužiaľ došlo k technickej poruche a klienti čakajú na odlet viac ako deň," dodal. Lietadlo nakoniec odštartovalo skôr a v Brne pristálo o 22:35 h.



"Klientom bolo zabezpečené náhradné ubytovanie, prespali v hoteli, dostali aj občerstvenie," povedal Kostka. "Klienti, ktorí budú požadovať kompenzáciu, sa môžu obrátiť na našu cestovnú kanceláriu a my sa tým budeme zaoberať. Tento problém budeme riešiť aj s leteckou spoločnosťou," doplnil hovorca.



Kostka podvečer zároveň potvrdil, že na meškajúci let čakajú aj klienti ďalších cestovných kancelárií. Podľa webového serveru Seznamzpravy.cz by malo ísť o cestovnú kancelária Firo-tour.



Tailwind Airlines sú turecké aerolínie založené v roku 2009, ktoré sa špecializujú na charterové lety. V Česku lietajú z Prahy a Brna.