Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 29. apríl 2026
< sekcia Zahraničie

Cimického opäť uznali za vinného zo znásilnenia a vydierania

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Cimický patril k veľmi populárnym lekárom, priatelil sa s celebritami a býval hosťom televíznych relácií. Vinu dlhodobo odmieta.

Autor TASR
Praha 29. apríla (TASR) - Pražský obvodný súd v stredu opätovne uznal známeho českého psychiatra Jana Cimického za vinného zo znásilnenia a vydierania. Udelil mu päťročný trest, píše TASR podľa správy serveru Novinky.cz.

Cimického súd už v roku 2024 uznal za vinného vo všetkých bodoch obžaloby a uložil mu päť rokov väzenia a zákaz činnosti. Verdikt však zrušil odvolací súd a prípad vrátil späť na obvodný súd. Rozsudok bol plánovaný na január, súd ale prípad znovu otvoril.

Väčšina poškodených sú niekdajšie Cimického pacientky z Psychiatrickej nemocnice Bohnice, centra duševného zdravia Modrá Laguna a študentky, ktoré k nemu chodili na prax. Podľa štátnej zástupkyne sa ich nevhodne dotýkal, bozkával ich a vynucoval si sexuálny kontakt. Šesť z nich bolo maloletých. Psychiater podľa obžaloby činy spáchal v rokoch 1979 až 2019.

Kauza vypukla v roku 2021, keď chcel Cimického vyznamenať vtedajší prezident Miloš Zeman. Česká speváčka a herečka Jana Fabiánová v reakcii na to popísala svoju skúsenosť s psychiatrom a obvinila ho zo sexuálneho napadnutia. Postupne sa k nej začali pridávať ďalšie ženy. Proti tomu, aby tento lekár dostal štátne vyznamenanie, sa postavil aj premiér Andrej Babiš.

