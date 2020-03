Čínsky prezident neohlásene pricestoval do Wu-chanu

Peking 10. marca (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching pricestoval v utorok do mesta Wu-chan. Ide o jeho prvú návštevu tohto mesta od vtedy, ako sa odtiaľ začala šíriť epidémia nového koronavírusu, informujú svetové agentúry AFP a AP.



K prezidentovej nehlásenej návšteve Wu-chanu dochádza v čase, keď sa ukazuje, že bezprecedentné karanténne opatrenia, aké zaviedli v tomto meste a zvyšku čínskej centrálnej provincie Chu-pej v reakcii na vypuknutie epidémie, sa vyplácajú a dochádza k výraznému poklesu v nových prípadoch nákazy, píše AFP.



Si Ťin-pching do Wu-chanu pricestoval v utorok lietadlom na "inšpekciu" prevencie a zvládania epidémie v oblasti. V meste sa má počas dňa stretnúť s miestnymi zdravotníkmi, predstaviteľmi polície, armády, dobrovoľníkmi, pacientmi aj občanmi, uviedla agentúra Sinchua.



Epidémia nového koronavírusu si vo svete vyžiadala už viac než 4000 mŕtvych a vo vyše 100 krajinách sa infikovalo viac ako 110.000 osôb. Nový koronavírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, prvý raz zaznamenali koncom vlaňajšieho decembra v priemyselnom veľkomeste Wu-chan, odkiaľ sa pravdepodobne rozšíril ďalej do Číny a následne zvyšku sveta.