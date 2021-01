Čína varovala USA pred politickým zasahovaním do vyšetrovania tímu WHO

Prečítajte si aj: Experti WHO ukončili karanténu vo Wu-chane, začali vyšetrovanie



Členovia z tímu odborníkov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) odchádzajú z hotela po skončení dvojtýždňovej karantény v stredočínskom meste Wu-chan vo štvrtok 28. januára 2021. Foto: TASR/AP

Člen z tímu odborníkov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) drží v autobuse mobil po odchode z hotela, v ktorom strávil tím dva týždne v karanténe v stredočínskom meste Wu-chan vo štvrtok 28. januára 2021. Foto: TASR/AP

So proud to graduate from our 14 days “isolation quarantine” - no one went stir crazy & we’ve been v productive! https://t.co/XskDHZRKCq — Peter Daszak (@PeterDaszak) January 28, 2021

Peking/Wu-chan 28. januára (TASR) - Odborníci zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) musia mať možnosť pracovať "bez politického zasahovania", vyhlásil Peking vo štvrtok. Ostro tak reagoval na vyhlásenie Bieleho domu krátko predtým, ako sa v čínskom meste Wu-chan začala celým svetom pozorne sledovaná misia, ktorá má zistiť pôvod koronavírusu.Čína dúfa, že Spojené štáty dokážu, povedal novinárom hovorca ministerstva zahraničných vecí Čao Li-ťien, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.Avšak vzhľadom na to, že misiu odborníkov poznačili odklady a zahmlievanie zo strany čínskych hostiteľov, nie je jasné, čo Čína expertom dovolí vo Wu-chane vidieť - alebo aké užitočné dôkazy nájdu rok po vypuknutí nákazy koronavírusu v krajine, kde úrady prísne kontrolujú opisy toho, ako sa pandémia začala.Skupina expertov z WHO ukončila vo štvrtok povinnú karanténu v hoteli v stredočínskom Wu-chane a začala ostro sledované vyšetrovanie pôvodu pandémie koronavírusu. Washington krátko predtým vyzval navyšetrovanie.Tím medzinárodných odborníkov musel podstúpiť 14-dňovú karanténu hneď po príchode do Wu-chanu 14. januára, kde sa koncom roka 2019 objavili prvé známe prípady nákazy koronavírusom.Experti s rúškami na tvárach nastúpili do autobusu pred hotelom a cez okná pozerali na množstvo čakajúcich novinárov. Potom ich autobus rýchlo odviezol do iného hotela - hoci nebolo bezprostredne jasné, kedy a kde sa ich vyšetrovanie začne.napísal v tvíte člen skupiny Peter Daszak, predseda EcoHealth Alliance, celosvetovej mimovládnej organizácie zameranej na prevenciu pred nákazlivými chorobami.Časť vedcov sa domnieva, že koronavírus pochádza z netopierov a najprv sa šíril na trhovisku so živými zvieratami vo Wu-chane, kde sa ako potraviny predávajú aj divé zvieratá.WHO trvá na tom, že návšteva jej skupiny expertov sa bude držať vedy, keď bude zisťovať, ako sa koronavírus preniesol zo zvierat na ľudí. Tento koronavírus usmrtil už vyše dva milióny ľudí po celom svete.Misia má však aj politický podtón. Znakom toho bolo, že krátko pred ukončením karantény expertov sa do situácie vložila nová americká administratíva prezidenta Joea Bidena.Hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová v stredu novinárom povedala, že je nevyhnutné