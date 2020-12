Česko hlási za pondelok 4239 prípadov nákazy a 52 úmrtí

Praha 8. decembra (TASR) – V Česku v pondelok zaznamenali 4239 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a podľa zatiaľ neúplných údajov 52 súvisiacich úmrtí. Vyplýva to z informácií zverejnených v utorok ráno na oficiálnej webovej stránke českého ministerstva zdravotníctva.Celkový počet úmrtí na komplikácie spôsobené ochorením COVID-19 sa v ČR od vypuknutia pandémie zvýšil na 9036. Údaje o dennom náraste úmrtí však bývajú doplňované spätne aj za niekoľko dní, preto sa celková bilancia obetí často mení.Česko v súčasnosti eviduje 57 253 aktívnych prípadov nákazy. Celkovo sa v ČR od začiatku pandémie nakazilo 551 070 ľudí. Doteraz sa z ochorenia vyliečilo 484 781 osôb.Do utorka 07:57 bolo v nemocniciach hospitalizovaných 4348 pacientov, z toho 555 je vo vážnom stave, približuje portál Novinky.cz.Z najnovších informácií vyplýva, že zatiaľ čo počet vykonaných testov v porovnaní s minulým týždňom klesá, množstvo potvrdených prípadov nákazy naopak rastie.Údaje súvisiace s najnovším vývojom pandemickej situácie v Česku bude ministerstvo zdravotníctva od utorka zverejňovať už len raz denne (a nie dvakrát za deň ako doposiaľ), a to vždy v 08:00 ráno, približuje spravodajská televízia ČT24. Dôvodom sú technické problémy a výpadky, ktoré elektronický systém naposledy postihli cez víkend.Česká vláda v pondelok rozhodla, že krajina bude naďalej na treťom stupni Protiepidemického systému a nevráti sa na štvrtý stupeň – hoci tomu hodnota indexu PES za posledné dva dni zodpovedá. Na štvrtom stupni musia byť plošne zatvorené reštaurácie, služby aj obchody, okrem predajní so základnými potrebami.Napriek tomu, že vláda prechod na zvýšený stupeň rizika nateraz nechystá, zaviedla niekoľko čiastkových opatrení. Reštaurácie a bary musia od stredy 9. decembra zatvárať o 20:00 a po tomto čase nesmú predávať ani cez výdajné okienko.Podľa ministra zdravotníctva Jana Blatného je to reakcia na správanie reštaurácií a ľudí, ktorí po zatvorení v predchádzajúcom čase o 22:00 zostávali na mieste a konzumovali alkohol z okienok. Pred podnikmi sa preto zhromažďovali ľudia.Český premiér Andrej Babiš tiež v pondelok oznámil, že vláda požiada Poslaneckú snemovňu Parlamentu ČR o predĺženie núdzového stavu v spojitosti s pandémiou ochorenia COVID-19 o ďalších 30 dní – až do 11. januára 2021.