Jana Hamáčka nahradí vo funkcii podpredsedu Snemovne Tomáš Hanzel

Praha 10. júla (TASR) - Novým podpredsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR sa v utorok stal bývalý primátor mesta Karviná, šéf moravskosliezskej organizácie Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) Tomáš Hanzel.Poslanci ho zvolili do funkcie, v ktorej nahradil lídra ČSSD Jana Hamáčka. Ten je vo vláde Andreja Babiša vicepremiérom a ministrom vnútra, navyše dočasne povereným riadením rezortu zahraničných vecí.Informovali o tom české elektronické médiá.Málovravný Hanzel, ktorý na žiadnom z plenárnych zasadnutí parlamentu do utorkového zvolenia nevystúpil, bol jediným kandidátom na uvedený post a jeho kandidatúru podporilo napokon 100 zo 174 hlasujúcich zákonodarcov.Zvoleného poslanca považujú jeho stranícki kolegovia za muža kompromisov. Podľa vlastných slov chce v novej funkcii urobiť maximum pre dôstojnú reprezentáciu českej Poslaneckej snemovne, pričom chce do nej preniesť aj vlastné skúsenosti z komunálnej politiky.